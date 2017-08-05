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    Мощный тайфун в Японии: 11 тысяч семей остались без электричества

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    Тайфун обрушился на острова префектуры, принеся с собой шквалистый ветер и дождь. Ливень такой интенсивности случается один раз в 50 лет.
    Последствия тайфуна в Японии. Архивное фото
    Tokachi Mainichi / JIJI PRESS / AFP

    КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина, Ксения Нака. Сильный тайфун "Нору", которому в Японии присвоен порядковый номер пять, обрушился на южную префектуру Кагосима в Японии. В результате стихии без света остались 11 тысяч семей, сообщила энергетическая компания Kyushu Electric Power, которая обслуживает этот регион.

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    Тайфун обрушился на острова префектуры, принеся с собой шквалистый ветер и дождь. По мнению синоптиков, ливень такой интенсивности случается один раз в 50 лет. В некоторых районах сила ветра превысила 30 метров в секунду. Тайфун движется на северо-восток очень медленно, в результате возникает эффект его "зависания" над одной и той же областью, а это означает, что ненастная погода продлится дольше обычного.

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    Давление в центре тайфуна составляет 965 гектопаскалей. Скорость ветра в центре – до 35 метров в секунду, при порывах – до 50 метров в секунду.

    Как ожидается, к воскресенью тайфун достигнет острова Кюсю. Если он не изменит направления, в понедельник и вторник он обрушится на основной японский остров Хонсю, затронет Токио.

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