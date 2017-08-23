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    В мире

    Высший уровень штормовой опасности объявлен в Гонконге из-за тайфуна

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    Метеорологи предупреждают, что тайфун представляет для города значительную опасность. СМИ напомнили, что в последний раз десятый уровень опасности был объявлен в 2012 году.

    КИЕВ, 23 авг – РИА Новости Украина, Анна Раткогло. Гонконгская обсерватория в среду утром впервые за пять лет объявила высший, десятый уровень штормовой опасности из-за надвигающегося на город мощного тайфуна Hato ("Тяньгэ").

    Метеорологи предупреждают, что тайфун представляет для города значительную опасность.

    Смотрите также: Последствия мощного тайфуна на Филиппинах

    Газета South China Morning Post сообщила, что в последний раз десятый уровень опасности был объявлен в 2012 году.

    Девятый уровень опасности был введен в 9.10 (4.10 по Киеву), до этого действовал девятый — а лишь парой часов ранее восьмой.

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