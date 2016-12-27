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Последствия мощного тайфуна на Филиппинах

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    Шторм на Филиппинах

    Мощный тайфун "Нок-тен" в воскресенье, 25 декабря, обрушился на восточную часть Филиппин. До этого проводилась эвакуация жителей.

    Эпицентр тайфуна проходил через остров Катандуанес в Бикольском регионе. Порывы ветров "Нок-тен" достигали скорости 235 километров в час (70 метров в секунду).

    В субботу военные и местная администрация сообщили об эвакуации более 100 тысяч человек из прибрежных районов Катандуанеса и других мест Бикольского полуострова.

    Метеорологи предупредили, что циклон может сопровождаться сильными волнами и вызывать оползни.

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