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    Общество

    На Днепр обрушилась непогода: ливень, град и поваленные деревья

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    В Днепре во вторник затруднен проезд транспорта в связи с поваленными от шквального ветра деревьями. Местные жители также сообщают, что в результате непогоды сорваны провода линий электропередач.
    Непогода в Днепре
    Facebook Наталии Холодовой-Кенды

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Во вторник в Днепре резко ухудшились погодные условия. По данным местных жителей, на город обрушился сильный ливень с градом.

    Сообщается, что шквальный ветер повалил несколько деревьев, в связи с чем передвижение затруднено. Также сорваны и провода линий электропередач.

    Как отмечают синоптики, дождливая погода в Днепре будет наблюдаться в течение всего дня. Температура воздуха снизится до +24 градусов.

    most-dnepr.info
    Непогода в Днепре

    Напомним, в среду, 23 августа, свежая погода сохранится в большинстве областей Украины. Температура воздуха будет в пределах +18..+ 24 градусов. Однако уже с 25 августа в Украине вновь ожидается повышение температуры воздуха.

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