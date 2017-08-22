На Днепр обрушилась непогода: ливень, град и поваленные деревья

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Во вторник в Днепре резко ухудшились погодные условия. По данным местных жителей, на город обрушился сильный ливень с градом.

Сообщается, что шквальный ветер повалил несколько деревьев, в связи с чем передвижение затруднено. Также сорваны и провода линий электропередач.

Как отмечают синоптики, дождливая погода в Днепре будет наблюдаться в течение всего дня. Температура воздуха снизится до +24 градусов.

most-dnepr.info Непогода в Днепре

Напомним, в среду, 23 августа, свежая погода сохранится в большинстве областей Украины. Температура воздуха будет в пределах +18..+ 24 градусов. Однако уже с 25 августа в Украине вновь ожидается повышение температуры воздуха.

Смотрите также: На Львов обрушился крупный град