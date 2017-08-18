Почти 11 тыс человек остались без электричества в Крыму из-за непогоды

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. В Крыму без электроснабжения из-за непогоды остались почти 11 тысяч человек, сообщает Минэнерго РФ.

В пятницу с 16.30 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза) в Крыму происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ компании "Крымэнерго".

"Без электроснабжения остаются бытовые потребители в 27 населенных пунктах (около 10,7 тысячи человек). Мощность отключенных потребителей — 8,2 МВт", — говорится в сообщении.

В регионе проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения.

К аварийно-восстановительным работам привлечено восемь бригад в составе 20 человек и восьми единиц специальной техники.

Ситуация находится на особом контроле заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова до полного завершения аварийно-восстановительных работ.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в пятницу находится с рабочей поездкой в Севастополе.

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.