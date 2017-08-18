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    Общество

    Почти 11 тыс человек остались без электричества в Крыму из-за непогоды

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    Украина - США - РФ: крымский вопрос (167)

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    В пятницу с 16.30 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза) в Крыму происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ компании "Крымэнерго".
    Блэкаут в Крыму
    varlamov.ru

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. В Крыму без электроснабжения из-за непогоды остались почти 11 тысяч человек, сообщает Минэнерго РФ.

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина
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    В пятницу с 16.30 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза) в Крыму происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ компании "Крымэнерго".

    "Без электроснабжения остаются бытовые потребители в 27 населенных пунктах (около 10,7 тысячи человек). Мощность отключенных потребителей — 8,2 МВт", — говорится в сообщении.

    В регионе проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения.

    К аварийно-восстановительным работам привлечено восемь бригад в составе 20 человек и восьми единиц специальной техники.

    Ситуация находится на особом контроле заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова до полного завершения аварийно-восстановительных работ.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в пятницу находится с рабочей поездкой в Севастополе.

    Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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