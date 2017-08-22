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    Синоптики: в Украину снова вернется жара

    (обновлено: )17620
    В среду, 23 августа, свежая погода сохранится в большинстве областей Украины. Температура воздуха будет в пределах +18 ..+ 24 градусов. Однако уже с 25 августа в Украине вновь ожидается повышение температуры воздуха.
    Лето. Архивное фото
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    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. После кратковременного похолодания в Украину снова вернется жара, сообщает "Сегодня" со ссылкой на народного синоптика Наталью Диденко.

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    Уже в пятницу, 25 августа, в большей части Украины вновь потеплеет — атмосферный фронт, который принес в Украину похолодание, сместился с западных областей.  

    "Там частично прояснилось, красивое утро было, частично где-то еще облаками затянуло. Дождь идет в северных, центральных областях до юга. На юге похолодало. В Одессе, например, сейчас + 17 градусов. И дождь с облаками", – отметила синоптик.

    По ее словам, 22 августа сохранится высокая температура воздуха на востоке Украины: "В Харьковской, Донецкой и Луганской областях температура воздуха будет еще выше, чем на остальной территории Украины. Но фронт постепенно доходить и туда. Пройдут и там дожди".

    23 августа свежая погода сохранится в большинстве областей Украины. Температура воздуха будет в пределах +18..+ 24 градусов. 

    Однако уже с 25 августа в Украине вновь ожидается повышение температуры воздуха. На выходных в Киевской области будет тепло, но до +30 градусов воздух не прогреется. 

    Напомним, во вторник в Украине резко похолодало.

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