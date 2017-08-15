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15.08.201712:03
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    Общество

    Непогода в Херсоне: разбитые авто и обрушившиеся балконы

    Тема:

    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди (181)

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    Сильный ливень и шквальный ветер, которые пронеслись Херсоном, наделали немало неприятностей в городе. В частности упавшее дерево разбило два припаркованных автомобиля.
    Последствия непогоды в Херсоне
    0552.ua

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. В Херсоне в результате непогоды упавшее дерево разбило два припаркованных автомобиля.

    Кроме того, после сильного ливня сорвало бетонный столб прямо над входом в подъезд на общем балконе. По информации 0552.ua, балку подняли и попытались прикрепить назад с помощью сварки.

    0552.ua
    Последствия непогоды в Херсоне

    Как сообщалось ранее, в результате ухудшения погодных условий из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 93 населенных пунктов в пяти областях.

     

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