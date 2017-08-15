Непогода в Херсоне: разбитые авто и обрушившиеся балконы

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. В Херсоне в результате непогоды упавшее дерево разбило два припаркованных автомобиля.

Кроме того, после сильного ливня сорвало бетонный столб прямо над входом в подъезд на общем балконе. По информации 0552.ua, балку подняли и попытались прикрепить назад с помощью сварки.

0552.ua Последствия непогоды в Херсоне

Как сообщалось ранее, в результате ухудшения погодных условий из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 93 населенных пунктов в пяти областях.