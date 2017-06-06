В Одессе обвалился верхний этаж гостиницы

Александр Гиманов и Мурат Макоев

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. На гостинице "Юность", которую сейчас реконструируют, рухнули перекрытия верхнего технического этажа.

Обломки бетона упали в том числе на расположенный впритык к "Юности" отель "Олимп". Чудом не пострадали и клиенты расположенного тут же ресторана "Горец", сообщает "Думская".

dumskaya.net На гостинице "Юность", которую сейчас реконструируют, рухнули перекрытия верхнего технического этажа.

Несмотря на ЧП, работы не прекращались вплоть до приезда журналистов. Сейчас на территорию никого не пускают.

Напомним, во время занятий на парты студентов Одесского национального политехнического университета с потолка упал большой кусок штукатурки.