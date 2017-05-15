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15.05.201717:02
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    Фотоленты

    Под гранитом науки. В Коломые обвалился фасад колледжа

    (обновлено: )3110
    В Коломые обвалился фасад в колледже
    В Коломые обвалился фасад в колледже
    В Коломые обвалился фасад в колледже
    В Коломые обвалился фасад в колледже
    В Коломые обвалился фасад в колледже
    В Коломые обвалился фасад в колледже
    В Коломые обвалился фасад в колледже
    В Коломые обвалился фасад в колледже
    В Коломые обвалился фасад в колледже
    В Коломые обвалился фасад в колледже
    В Коломые обвалился фасад в колледже
    В Коломые обвалился фасад в колледже
    ntktv.ua
    В Коломые обвалился фасад в колледже
    ntktv.ua
    В Коломые обвалился фасад в колледже
    ntktv.ua
    В Коломые обвалился фасад в колледже
    ntktv.ua
    В Коломые обвалился фасад в колледже
    ntktv.ua
    В Коломые обвалился фасад в колледже
    ntktv.ua
    В Коломые обвалился фасад в колледже
    ntktv.ua
    В Коломые обвалился фасад в колледже
    ntktv.ua
    В Коломые обвалился фасад в колледже
    ntktv.ua
    В Коломые обвалился фасад в колледже
    ntktv.ua
    В Коломые обвалился фасад в колледже
    ntktv.ua

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    В городе Коломыя Ивано-Франковской области обвалилась часть здания экономико-правового колледжа, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

    "15 мая около 14 часов в Службу спасения поступило сообщение о том, что в здании Коломыйского экономико-правового колледжа Киевского национального торгово-экономического университета обрушилась фасадная стена на площади 80 кв. м и межэтажные перекрытия помещений с четвертого по первый этаж", — говорится в сообщении.

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    По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работает 19 спасателей и 4 единицы техники ГСЧС.

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