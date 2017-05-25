В одесском Политехе фрагмент потолка обвалился во время пар

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Во время занятий на парты студентов Одесского национального политехнического университета с потолка упал большой кусок штукатурки, сообщает "Первый городской".
По словам очевидцев, инцидент произошел 24 мая в аудитории №311, расположенной в главном учебном корпусе вуза. Обошлось без пострадавших.
Во время занятий на парты студентов Одесского национального политехнического университета с потолка упал большой кусок штукатурки
Студенты подчеркивают, что занятия в аудитории останавливать не стали.
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