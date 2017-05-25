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    Происшествия

    В одесском Политехе фрагмент потолка обвалился во время пар

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    Инцидент произошел 24 мая в аудитории №311, расположенной в главном учебном корпусе вуза. Обошлось без пострадавших. Студенты подчеркивают, что занятия в аудитории останавливать не стали.
    Во время занятий на парты студентов Одесского национального политехнического университета с потолка упал большой кусок штукатурки
    1tv.od.ua

    КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Во время занятий на парты студентов Одесского национального политехнического университета с потолка упал большой кусок штукатурки, сообщает "Первый городской".

    По словам очевидцев, инцидент произошел 24 мая в аудитории №311, расположенной в главном учебном корпусе вуза. Обошлось без пострадавших.

    1tv.od.ua
    Во время занятий на парты студентов Одесского национального политехнического университета с потолка упал большой кусок штукатурки

    Студенты подчеркивают, что занятия в аудитории останавливать не стали.

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