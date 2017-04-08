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    Обвал дома в Польше: число жертв растет, поиски продолжаются

    (обновлено: )15110
    В результате обрушения жилого дома в городе Свебодзице в Нижнесилезском воеводстве в Польше 5 человек погибли, в том числе двое детей, и еще 4 госпитализированы.
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    Трагедия случилась, предположительно, из-за взрыва газового баллона, передает Радио Польша.

    По словам пресс-секретаря Государственной противопожарной службы во Вроцлаве Даниеля Мухи, пока рано говорить о возможных причинах завала здания.

    "Пока еще слишком рано говорить о причинах трагедии. В настоящий момент мы сосредоточены на том, чтобы определить место нахождения людей и достать их из-под завалов. Это то, чем мы сейчас занимаемся. Для нас это приоритетная задача", — сказал он.

    Известно, что во время завала в доме находились по крайней мере 15 человек. В настоящий момент эта цифра уточняется. На месте работают пожарные бригады, две поисково-спасательных группы и 5 вертолетов неотложной медицинской помощи. Разрушение дома составляет 80%.

    Смотрите также: Обрушение жилого дома под Вроцлавом: кадры с места ЧП

    Ранее сообщалось, что в польском городе Швебодице, недалеко от Вроцлава, рухнул двухэтажный многоквартирный дом.

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