Обвал дома в Польше: число жертв растет, поиски продолжаются

Трагедия случилась, предположительно, из-за взрыва газового баллона, передает Радио Польша.

По словам пресс-секретаря Государственной противопожарной службы во Вроцлаве Даниеля Мухи, пока рано говорить о возможных причинах завала здания.

"Пока еще слишком рано говорить о причинах трагедии. В настоящий момент мы сосредоточены на том, чтобы определить место нахождения людей и достать их из-под завалов. Это то, чем мы сейчас занимаемся. Для нас это приоритетная задача", — сказал он.

Известно, что во время завала в доме находились по крайней мере 15 человек. В настоящий момент эта цифра уточняется. На месте работают пожарные бригады, две поисково-спасательных группы и 5 вертолетов неотложной медицинской помощи. Разрушение дома составляет 80%.

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Ранее сообщалось, что в польском городе Швебодице, недалеко от Вроцлава, рухнул двухэтажный многоквартирный дом.