В Харьковской области обвалилась стена жилого дома: погиб человек

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. В Изюме Харьковской области в результате обвала стены погиб мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

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Инцидент произошел около 19:00 3 апреля.

Согласно данным, во время укрепления фундамента жилого дома обрушилась стена, в результате чего погиб 33-летний местный житель, который делал ремонт в этом доме.

​Ранее сообщалось, что в Киеве обрушилась часть Шулявского моста. Через мост проходит важная автомагистраль. Движение по мосту возобновили на следующий день ко второй половине дня. Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что строительство транспортной развязки и реконструкция Шулявского моста запланированы на следующий год. На строительство развязки и реконструкцию моста уйдет, ориентировочно, 1,5-2 года.