наверх
04.04.201712:24
Курсы валют НБУ
  • EUR28.81- 0.08
  • USD27.02+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Харьковской области обвалилась стена жилого дома: погиб человек

    (обновлено: )113
    Как отмечается, согласно данным пресс-службы Нацполиции, во время укрепления фундамента жилого дома обрушилась стена, в результате чего погиб 33-летний местный житель, который делал ремонт в этом доме.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. В Изюме Харьковской области в результате обвала стены погиб мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

    Смотрите также: Власти Киева боятся обрушения еще одного моста

    Инцидент произошел около 19:00 3 апреля.

    Согласно данным, во время укрепления фундамента жилого дома обрушилась стена, в результате чего погиб 33-летний местный житель, который делал ремонт в этом доме.

    ​Ранее сообщалось, что в Киеве обрушилась часть Шулявского моста. Через мост проходит важная автомагистраль. Движение по мосту возобновили на следующий день ко второй половине дня. Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что строительство транспортной развязки и реконструкция Шулявского моста запланированы на следующий год. На строительство развязки и реконструкцию моста уйдет, ориентировочно, 1,5-2 года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
    Теракт в метро Санкт-Петербурга
    Ректор Международного института бизнеса и бывший заместитель главы НБУ Александр Савченко
    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Слоган Евровидения-2017
    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции...