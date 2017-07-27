Взрыв дома в Киеве: есть риск обвала еще одной квартиры

КИЕВ, 27 июл – РИА Новости Украина. Спасатели поставили специальные ограждения, чтобы избежать обвала балкона второго этажа дома по ул. Бурмистенко, 12 в Киеве, где в среду произошел взрыв, сообщает "112 Украина".

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"Здесь всю ночь дежурили спасатели, медики и полиция, для того, чтобы избежать мародерства. В настоящее время возобновили водоснабжение и свет в доме. Спасатели поставили специальные ограждения, чтобы избежать обвала балкона второго этажа. Продолжают выпадать стекла из окон, людей просят ходить здесь очень осторожно", — сказала корреспондент.

Также она сообщила, что в 10:00 к месту происшествия приедет экспертная группа, которая определит, что делать с домом дальше.

Полиция начала уголовное производство по факту нарушения установленных требований пожарной безопасности относительно взрыва.