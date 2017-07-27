наверх
27.07.201710:34
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    Взрыв дома в Киеве: есть риск обвала еще одной квартиры

    Тема:

    Трагедия в Киеве: взрыв в жилом доме (21)

    (обновлено: )18701
    Всю ночь дежурили спасатели, медики и полиция, для того, чтобы избежать мародерства. В настоящее время возобновили водоснабжение и свет в доме. Спасатели поставили специальные ограждения, чтобы избежать обвала балкона второго этажа.
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 июл – РИА Новости Украина. Спасатели поставили специальные ограждения, чтобы избежать обвала балкона второго этажа дома по ул. Бурмистенко, 12 в Киеве, где в среду произошел взрыв, сообщает "112 Украина".

    Смотрите также: Взрыв в доме в Киеве: последствия ЧП

    "Здесь всю ночь дежурили спасатели, медики и полиция, для того, чтобы избежать мародерства. В настоящее время возобновили водоснабжение и свет в доме. Спасатели поставили специальные ограждения, чтобы избежать обвала балкона второго этажа. Продолжают выпадать стекла из окон, людей просят ходить здесь очень осторожно", — сказала корреспондент.

    Также она сообщила, что в 10:00 к месту происшествия приедет экспертная группа, которая определит, что делать с домом дальше.

    Полиция начала уголовное производство по факту нарушения установленных требований пожарной безопасности относительно взрыва.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Управляющий делами УПЦ, митрополит Антоний (Паканич)
    День Крещения Руси. Два крестных хода и перекрытый Киев
    Петр Порошенко и Михаил Саакашвили в Одессе
    Исход генацвале: Саакашвили лишили гражданства
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    Трагедия в Киеве: взрыв в жилом доме
    Флаги США и России. Архивное фото
    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ