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    В центре Одессы дотла сгорел троллейбус

    (обновлено: )55
    По информации полиции, во время движения троллейбуса в районе Грушевского и пересечения с Парковой водитель почувствовала запах гари, после чего остановила машину и эвакуировала пассажиров.
    В центре Одессы дотла сгорел троллейбус
    Думская.net

    КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. В Одессе на ходу загорелся троллейбус, сообщает "Думская". По информации патрульной полиции, жертв и пострадавших нет.

    Думская.net
    В центре Одессы дотла сгорел троллейбус
     

    "Во время движения троллейбуса в районе Грушевского и пересечения с Парковой водитель почувствовала запах гари, после чего остановила машину и эвакуировала пассажиров на безопасную дистанцию. Вернувшись в кабину, она обнаружила в салоне очаг возгорания, после чего применила два огнетушителя", — говорится в сообщении.

    Действия водителя по тушению оказались напрасными — транспортное средство сгорело дотла.

    Ранее сообщалось, что трамвай с пассажирами загорелся на полном ходу в Киеве.

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