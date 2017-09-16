КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. В Одессе на ходу загорелся троллейбус, сообщает "Думская". По информации патрульной полиции, жертв и пострадавших нет.

Думская.net В центре Одессы дотла сгорел троллейбус

"Во время движения троллейбуса в районе Грушевского и пересечения с Парковой водитель почувствовала запах гари, после чего остановила машину и эвакуировала пассажиров на безопасную дистанцию. Вернувшись в кабину, она обнаружила в салоне очаг возгорания, после чего применила два огнетушителя", — говорится в сообщении.

Действия водителя по тушению оказались напрасными — транспортное средство сгорело дотла.

Ранее сообщалось, что трамвай с пассажирами загорелся на полном ходу в Киеве.