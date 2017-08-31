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    Скандал с подделкой диплома. Кличко уволил главу КГГА

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    Как отметил мэр Киева Виталий Кличко, для него ситуация со скандалом вокруг подозрения с подделкой диплома Владимира Бондаренко является очень неприятной, однако закон должны соблюдать все.
    Владимир Бондаренко
    Facebook Владимира Бондаренко

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Городской глава Киева Виталий Кличко уволил руководителя Киевской городской госадминистрации Владимира Бондаренко, который подозревается в подделке диплома.

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    УНИАН
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    Ранее пресс-служба прокуратуры Киева сообщила, что руководителя аппарата киевской администрации подозревают в подделке документа о высшем образовании.

    "Руководитель аппарата КГГА 22 августа подал заявление об увольнении, я его подписал. Расследование по нему продолжается, и теперь слово за правоохранителями. Для меня эта ситуация очень неприятна. Но, однозначно, закон должны соблюдать все, как и все должны нести ответственность за его нарушение", — цитирует Кличко пресс-служба киевской администрации в четверг.

    По его словам, Бондаренко был назначен руководителем аппарата КГГА в порядке перевода из секретариата Киевсовета, где он работал в должности управляющего делами. В секретариат Бондаренко был назначен переводом из аппарата Верховной Рады.

    В пресс-службе также сообщили, что Кличко в начале июня отстранил Бондаренко от исполнения должностных обязанностей на время проведения расследования.

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