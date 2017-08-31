Главе аппарата КГГА объявлено подозрение о подделке диплома

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Отстраненному руководителю аппарата Киевской городской государственной администрации Владимиру Бондаренко сообщено подозрение за подделку диплома о высшем образовании, сообщает прокуратура Киева.

"Руководителю аппарата Киевской городской государственной администрации объявлено подозрение по факту использования заведомо поддельного документа, а именно диплома Львовского национального университета имени Ивана Франко, и содействии в изготовлении этого поддельного документа", — сообщает прокуратура.

Действия Бондаренко квалифицированы по ч. 4 ст. 358 и ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 УК Украины.

После вручения подозрения он допрошен в статусе подозреваемого, однако от дачи показаний он отказался, ссылаясь на положения ст. 63 Конституции Украины.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Напомним, в мае журналисты заявили, что диплом о высшем юридическом образовании Бондаренко поддельный.