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    Главе аппарата КГГА объявлено подозрение о подделке диплома

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    В прокуратуре сообщили, что после вручения подозрения Бондаренко допрошен в статусе подозреваемого, однако от дачи показаний он отказался, ссылаясь на положения ст. 63 Конституции Украины.
    Руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко
    kievcity.gov.ua

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Отстраненному руководителю аппарата Киевской городской государственной администрации Владимиру Бондаренко сообщено подозрение за подделку диплома о высшем образовании, сообщает прокуратура Киева.

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    "Руководителю аппарата Киевской городской государственной администрации объявлено подозрение по факту использования заведомо поддельного документа, а именно диплома Львовского национального университета имени Ивана Франко, и содействии в изготовлении этого поддельного документа", — сообщает прокуратура.

    Действия Бондаренко квалифицированы по ч. 4 ст. 358 и ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 УК Украины.

    После вручения подозрения он допрошен в статусе подозреваемого, однако от дачи показаний он отказался, ссылаясь на положения ст. 63 Конституции Украины.

    В настоящее время досудебное расследование продолжается.

    Напомним, в мае журналисты заявили, что диплом о высшем юридическом образовании Бондаренко поддельный.

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