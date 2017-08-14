Коммунальная революция в Киеве от КГГА

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Уже на следующей неделе киевлян, чьи дома находятся в коммунальной собственности, ждет очередная неприятность — к ним придут новые платежки, с удвоенной квартплатой. Согласно распоряжению КГГА, с 1 июля за услуги по содержанию домов и придомовой территории им насчитывается тариф 5,8 грн за квадратный метр при оплате до 20 числа текущего месяца и 6,43 грн — после. Ранее киевляне платили по 2,8 и 3,3 грн за кв. м соответственно.

Вынужденная мера

О повышении квартплаты в Киевской городской государственной администрации задумывались давно, но решили пожалеть киевлян, на плечи которых тяжким бременем свалился многократный рост тарифов на все остальные жилищно-коммунальные услуги. Как пояснил замглавы КГГА Петр Пантелеев, на решение удвоить тарифы на обслуживание домов именно летом нынешнего года принималось на основании информации от правительства, что роста цен на газ не предвидится, а значит это не нанесет дополнительный урон кошелькам граждан. И хотя доходы киевлян существенно не изменились, в КГГА не ожидают, что двукратный рост тарифов вызовет кризис платежей — все надежды на субсидии.

Стоит отметить, что коммунальные ЖЭКи на сегодня обслуживают 60% столичных квартир., и при этом, уверяют в КГГА, тариф для жильцов коммунальных домов даже после повышения остается ниже, чем для квартир, которые управляются частными компаниями: 5,8 грн за кв.м против 8,23 грн, соответственно.

Объяснение росту тарифа банальное — управляющим компаниям не хватает средств, поскольку в него заложены затраты предприятий, предоставляющих услуги.

kievcity.gov.ua Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

"С 2010-2012 года, когда утверждался прошлый тариф, минимальная заработная плата выросла в два раза, цена электроэнергии, которая движет лифты, освещает лестничные клетки, выросла в шесть раз, в пять раз увеличилась стоимость горюче-смазочных материалов, в два раза выросла стоимость вывоза мусора", — рассказал Пантелеев журналистам.

Цены повысили, а за что?

Аргументы вполне резонны, вот только киевлян больше всего волнует вопрос, вырастет ли качество предоставляемых услуг вместе с их стоимостью?

"Город сегодня ставит задачу управляющим компаниям по повышению качества услуг. У нас существовал так называемый порочный круг: дворник получал мизерную зарплату, руководитель этого дворника, понимал, что зарплата мизерная, и требовать чего-то — аморально, при всем этом человек, который платит квартплату, понимает, что он ее за что-то платит, и хочет видеть какой-то уровень сервиса, но его не видит. И этот порочный круг фактически не позволял вообще говорить о каком-то нормальном качестве услуг. Сейчас другая ситуация: если есть финансовый ресурс, он должен использоваться исключительно по целевому назначению, и мы должны задать стандарты качества, и как город, контролировать их исполнение", — подчеркнул Пантелеев.

Что касается стандартов качества услуг, то ничего нового придумывать не пришлось — нужно просто выполнять то, что существовало еще во времена Советского Союза. Они до сих пор актуальны, просто о них практически никто не знает, ни у ЖЭКи предпочитали эту информацию не афишировать. Но есть и новации, которые предлагает администрация.

Например, жителям предлагается самим решать, на что именно потратить средства, предназначенные на проведение текущего ремонта в их доме. Мнение обитателей двух квартир учитываться не будет — необходимо предоставить протокол собрания жильцов дома.

Кроме того, начальники ЖЭКов будут раз в квартал отчитываться перед жильцами, на что именно потрачены средства, заплаченные по новым тарифам.

За тем, как дворники убирают подъезды и придомовые территории тоже будут тщательно следить.

"Мы будем проводить конкурсы на лучшего дворника, на лучший ЖЭК. Люди будут по результатам этих конкурсов получать служебное жилье, чтобы была мотивация", — пообещал Пантелеев.

Дефицит кадров

Теперь городским властям придется решать проблему дефицита рабочих кадров, поскольку из-за низких зарплат киевляне не хотят работать дворниками и слесарями-сантехниками, а у иногородних — проблема с жильем. Но больше всего замглаву КГГА тревожит управленческое звено — начальники жилищно-эксплуатационных участков, и в администрации намерены всерьез взяться за нерадивых начальников ЖЭКов.

"Мы со следующего месяца внедряем конкурс начальников ЖЭКов, будем формировать кадровый резерв. Предлагаем им зарплату 10 тысяч гривен. Они не будут заниматься бухгалтерией, они должны «идти в поля» и работать с людьми", — сказал Пантелеев, пояснив, что замена тех начальников ЖЭКов, которые не справляются с поставленными задачами, будет осуществляться за счет кадрового резерва.

Наказывать рублем

Немаловажную роль в оценке качества услуг, по мнению городских властей, должны сыграть рейтинги. Сравнивать работу ЖЭКов и управляющих компаний будут по простым критериям. Это количество обращений на горячую линию, уборка и санитарное состояние территорий, освещение подъездов и оперативность реакции на аварийные ситуации, то есть те вещи, за которые несет ответственность ЖЭК.

"На наш взгляд очень важно сегодня создать систему защиты интересов людей. А это отражается в перерасчетах за некачественно предоставленные услуги. Это оказывает существенное влияние на платежную дисциплину: если люди ощущают соответственную обратную связь от поставщика услуг, они оплачивают услуги, если нет — не платят, или откладывают оплату на более поздние периоды. Поэтому жилищно-коммунальная инспекция, которая работает в Киеве, будет заниматься именно вопросами перерасчетом за некачественно предоставленные услуги по обращению людей. Законом предусмотрено, что два соседа могут составить акт-претензию, предоставить в ЖЭК и будет произведен перерасчет, но на практике мы видим, что далеко не все на такой шаг идут, не все знают, кто-то даже опасается каких-то осложнений отношений с ЖЭКом. Поэтому должно быть "плечо" у людей в виде спецгруппы из 10 человек, которые уже работают в городе и получили определенную компетенцию, и будут отслеживать, каким образом ЖЭКи и управляющие компании делают перерасчеты", — рассказал Пантелеев.

Обещанного три года ждут?

При этом Пантелеев честно признался, что не стоит ожидать, что качество услуг вырастет буквально спустя месяц, как только киевляне заплатят по новым тарифам.

"Эти задания поставлены, и мы будем отслеживать их выполнение. К сожалению, нет волшебной палочки, чтобы мы могли проконтролировать каждый дом, но мы гарантируемым вам, что те вещи, которые декларированы относительно уборки будут нормой жизни, в любом случае. Система возмещения денег, так называемые перерасчеты, в случае некачественной услуги работает уже сейчас, поэтому если есть конкретные претензии, уже сейчас можно, не дожидаясь чего-то составлять акт-претензию и таким образом стимулировать ЖЭКи к лучшей работе, помогая нам", — заявляет Пантелеев.

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В КГГА считают, что только административным контролем делу не поможешь.

"Когда люди с другой стороны баррикады будут нам помогать, будет очень здорово", — надеется Пантелеев.