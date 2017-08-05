Дома Войцеховского: фактически люди живут на стройке - советник замглавы КГГА

КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. В четверг, 3 августа, около 14.00 удалось разблокировать автомобильное движение на Харьковском шоссе в Киеве. Дорогу с 19.00 среды перекрыли жители проблемных домов Войцеховского, которые все еще были подключены к электроснабжению по временной схеме. Но три дня назад людям выключили свет из-за долгов. Из-за этого исчезли и вода, ведь жители используют электрические насосы.

Большинство зданий были введены в эксплуатацию, но не приняты на баланс в связи с нарушениями, поэтому поставка воды и электроэнергии осуществлялась по временной схеме. Администрация Киева заявила, что сделала конструктивную договоренность с жителями домов Войцеховского и разработала план действий по предотвращению будущих кризисов. В результате люди разблокировали Харьковское шоссе, и им уже начали восстанавливать электричество, говорят в КГГА. Этому предшествовали затяжные переговоры с представителями киевских властей и "Киевэнерго".

Ситуация с проблемными домами прокомментировал советник заместителя главы КГГА Алексей Тихонов в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Киевэнерго" рассматривает эти дома как единый субъект. Для них это стройка до сих пор и, отключая вагончик на стройке, они, по сути, отключают все дома сразу. Учитывая, что там построены дома очень высокой застройки, у них у всех стоит оборудование насосное в подвалах. Мгновенно тут же перестает передаваться вода и питьевая, и горячая. В большинстве домов, тем более, горячей воды, в принципе, нет, потому что Войцеховский не соизволил ее там смонтировать и, соответственно, останавливается все. При отключении зимой, которые тоже происходили, у них, ко всему, еще останавливались циркулирующие насосы, выключалось отопление. По домам, в принципе, довольно серьезные долги, то есть суммы измеряются миллионами, статус жильцов в домах, которые не введены в эксплуатацию, он очень странный с точки зрения законодательства. Люди живут, но с точки зрения фактажа они живут на стройке, причем некоторые дома находятся в таком состоянии, что, в принципе, это стройка не только фактически, это внешне даже стройка", — отметил советник замглавы КГГА.