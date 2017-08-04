В КГГА заявили о миллионных долгах "домов Войцеховского"

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. В четверг, 3 августа, около 14.00 удалось разблокировать автомобильное движение на Харьковском шоссе в Киеве. Дорогу с 19.00 среды перекрыли жители проблемных домов застрйщика Анатолия Войцеховского, которые все еще были подключены к электроснабжению по временной схеме. Но три дня назад людям выключили свет из-за долгов. Из-за этого исчезли и вода, ведь жители используют электрические насосы.

Большинство зданий были введены в эксплуатацию, но не приняты на баланс в связи с нарушениями, поэтому поставка воды и электроэнергии осуществлялась по временной схеме. Администрация Киева заявила, что сделала конструктивную договоренность с жителями "домов Войцеховского" и разработала план действий по предотвращению будущих кризисов. В результате люди разблокировали Харьковское шоссе, и им уже начали восстанавливать электричество, говорят в КГГА. Этому предшествовали затяжные переговоры с представителями киевских властей и "Киевэнерго".

До чего договорились жители проблемных домов с киевской властью, рассказала в эфире радиостанции Голос Столицы советник заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Юлия Грамотная.

"Очень важно, чтобы была кооперация людей, которые тоже должны выполнять требования, взятые на себя обязательства, в том числе по оплате, чтобы не доводить до таких кризисных моментов. Потому что на сегодняшний день общий долг этих домов, составляет 3 млн почти 100 тысяч гривен. То есть достаточно большая сумма. Единственное до чего мы договорились, что мы должны понимать, сколько должен каждый дом. Потому что один дом, одни соседи, не должны становиться заложниками неплатежей других. Мы сейчас разными способами будем структурировать эту задолженность, чтобы реструктурировать ее в индивидуальном порядке по каждому дому", — заявила Грамотная.

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