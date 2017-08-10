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    Дипломаты США на Кубе подвергались акустической атаке - СМИ

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    По информации нескольких высокопоставленных представителей госдепартамента, сотрудники американского посольства подвергались "акустическим атакам" на Кубе с конца 2016 года.
    Баннер с изображением Фиделя Кастро в Гаване, Куба
    REUTERS Enrique de la Osa

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. В госдепартаменте США считают, что ряд сотрудников американского посольства в Гаване подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов, сообщает в среду телекомпания CNN.

    Флаг Республики Куба
    Associated Press Ramon Espinosa
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    Ссылаясь на нескольких высокопоставленных представителей госдепартамента, телекомпания сообщает, что, по версии Вашингтона, данные сотрудники посольства подвергались подобным "атакам" с конца 2016 года. Причем происходило это в разное время, и находились они в разных местах. Как подчеркивается, в результате у людей возникли серьезные проблемы со здоровьем.

    По данным CNN, госдепартамент поднимал данный вопрос перед правительством Кубы и направил в Гавану своих медиков, но причины происходящего выявить не удалось. Также указывается, что данной ситуацией заинтересовалось ФБР.

    США и Куба в 2015 году спустя более 50 лет восстановили дипотношения и открыли работу диппредставительств в Гаване и Вашингтоне.

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