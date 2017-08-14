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    Россия

    Вашингтон ужесточит правила перемещения дипломатов России в США – СМИ

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (502)

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    По информации СМИ, речь идет о сокращении периметра перемещения российских дипломатов и технических работников посольства и консульств с нынешних 25 миль (40 км) до 10-15 миль (16-24 км).
    Флаги США и России
    ТВ Центр

    КИЕВ, 14 авг – РИА Новости Украина. Вашингтон может ограничить перемещения российских дипломатов в США и ужесточить процедуру нотификации в качестве ответной меры на действия РФ по дипперсоналу и дипсобственности, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на дипломатические источники.

    Флаг США и флаг России
    Mladen ANTONOV / AFP
    Санкции США, реакция России, Минск и судьба Украины

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    По данным издания, речь идет о сокращении периметра перемещения российских дипломатов и технических работников посольства и консульств с нынешних 25 миль (40 км) до 10-15 миль (16-24 км). Более того, для дипломатов будет введена процедура нотификации, согласно которой работники российских дипмиссий должны за три рабочих дня уведомлять госдепартамент о своих планах отъехать на расстояние, превышающее предписанные американскими властями нормы. Это наиболее жесткая мера, которая рассматривается госдепом.

    Сейчас, как напоминает издание, действует ограничение, введенное в период администрации Обамы, — в 25 миль. Оно касается дипломатов младшего и среднего звена. Работники российских дипмиссий обязаны уведомлять госдеп за три рабочих дня, что они планируют отъехать на расстояние свыше 25 миль. Для советников и дипломатов более высокого звена эта норма не действует. Есть вероятность, что эти стандарты могут быть сильно ужесточены. Расстояние в 25 миль может быть сокращено до 10-15, а уведомление будет обязательным для всех работников дипмиссий, сказали источники "Известий". Скорее всего, не станет исключением и посольство России в Вашингтоне.

    По словам собеседников издания, эти меры могут стать еще более болезненными для российского дипломатического корпуса, чем просто закрытие одного из консульств.

    О своем окончательном решении американская сторона объявит до 1 сентября.

    Ранее "Коммерсант сообщил о другом вероятном шаге американской стороны – закрытии одного из консульств России в США. В свою очередь, источники "Известий", знакомые с процессом обсуждения ответных мер, заметили, что этот вариант также рассматривается госдепом и считается "наиболее мягким". Кроме того, по словам источников, в Вашингтоне обсуждают возможность высылки еще одной группы российских дипломатов.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что персонал дипломатической миссии США в России будет таким же, как и персонал российской дипмиссии в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, 755 сотрудников американского посольства должны будут прекратить свою деятельность. МИД России 28 июля предложил США до 1 сентября изменить численность сотрудников дипмиссии. Кроме того, РФ с 1 августа приостановила использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.

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