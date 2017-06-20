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    Киев

    Харьковские ультрас устроили погром в супермаркете в центре Киева - СМИ

    (обновлено: )41813
    Спикер столичной полиции Оксана Блищик подтвердила факт нападения группы людей на супермаркет в самом центре Киева. Связаны ли нападавшие с харьковским фан-движением, пока неизвестно.
    Беспорядки на НСК олимпийский /
    mediaport.ua

    КИЕВ, 20июн — РИА Новости Украина. Около 30 молодых людей спортивного телосложения ворвались в супермаркет BILLA на Майдане Незалежности в центре Киева.

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    Как сообщает журналист телеканала СТБ, молодые люди были одеты в черные футболки с орлом на груди и характерной надписью на спинах — "Я буду жить пока живы мои друзья".

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    "Нападавшие были в масках и угрожали физической расправой охране "Биллы". Дезориентировав магазинных "бодигардов", компания похитила со стеллажей значительное количество сладкого. В частности — шоколадные изделия", — написала Лунькова на своей странице в Facebook.

    В комментарии под постом журналистки спикер столичной полиции Оксана Блищик подтвердила факт нападения группы людей на супермаркет. По ее данным, сигнал о происшествии поступил на пульт правоохранителей в 18.03 в понедельник. Согласно заявлению, "неизвестные в масках и черных футболках забежали в магазин, набрали в охапку шоколадок и пригрозив охраннику, скрылись".

    Комментарий Оксаны Блищик

    На место прибыла следственное-оперативная группа, на данный момент рассматривается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 186 УК Украины — "Грабеж".

    Арсен Аваков
    Украинское фото
    Лицо наци - профиль Авакова

    На данный момент информации о задержании участников "шоколадного ограбления" не поступало. Группа молодчиков, по свидетельствам очевидцев, после ограбления направилась в сторону филармонии, где их ожидало еще около 20 молодых людей.

    В то еж время в СМИ появилась версия о том, что налетчиками на BILLA могут быть представители харьковского фан-движения. Напомним, накануне ультрас из первой столицы устроили масштабные беспорядки на финале аматорского чемпионата Украины по футболу между "Металлистом-1925" и "Агробизнесом".

    Так, на фото, опубликованных со скандального матча на НСК "Олимпийский", видно, что в беспорядках непосредственное участием принимают люди в черных футболках с надписью "про друзей". 

    mediaport.ua
    Беспорядки на НСК "Олимпийский"

    Напомним, на днях радикально настроенные активисты разогнали митинг противников переименования проспекта Ватутина в Киеве. 

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