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    ПС: националисты заблокировали центр Киева, чтобы помешать гей-параду

    Тема:

    Киев в преддверии гей-парада (155)

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    Пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский в соцсетях призвал всех, кто может приехать в настоящее время в центр Киева, чтобы не допустить проведения гей-парада.
    Правый сектор. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Националисты из многих организаций, заблокировали Парк Шевченко, Владимирскую улицу и Дом учителя, чтобы не допустить проведения гей-парада в Киеве, сообщил пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский на своей странице в Facebook.

    "Националисты из многих организаций, заблокировали Парк Шевченко, Владимирскую улицу и Дом учителя, чтобы не допустить проведения гей-парада в Киеве. Призываем всех, кто может прямо сейчас приехать в красный корпус университета, или завтра в 7 утра на Майдан", — написал Скоропадский.

    Facebook Артема Скоропадского
    Скриншот с сайта Facebook
     

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    Проведение "Марша равенства" ЛГБТ-сообщества запланировано в Киеве на 18 июня. Как сообщили в общественной организации "КиевПрайд", которая выступает организатором марша, в нем намерены принять участие около 5 тысяч человек. Националистические силы планируют сорвать его проведение, однако не намерены нападать и "устраивать городское сафари" в отношении участников акции.

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