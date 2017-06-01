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    Фанаты сорвали последний матч "Днепра" в Премьер-лиге: видео

    (обновлено: )22001
    Матч 32-го тура чемпионата Украины по футболу между "Днепром" и луцкой "Волынью" не был доигран из-за поведения фанатов на трибунах.
    Канал informator.dp.ua на youtube

    Встреча заключительного тура чемпионата, проходившая в среду в Днепре, была прервана в начале второго тайма при счете 1:0 в пользу хозяев после того, как одна из петард, брошенных с трибуны, взорвалась рядом с вратарем луцкой команды Романом Жмурко. 

    Фаны "Днепра" вывесили возле трибуны плакат с изображением Игоря Коломойского с купюрами во рту, после чего подожгли плакат.

    Обе команды по итогам сезона покинули премьер-лигу.

    Проблемы ФК "Днепр" с Игорем Коломойским возникли давно. Информация о том, что олигарх больше не будет финансировать клуб и хочет его распустить звучала еще в прошлом году, сообщает Информатор.

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