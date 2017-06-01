Фанаты сорвали последний матч "Днепра" в Премьер-лиге: видео

Встреча заключительного тура чемпионата, проходившая в среду в Днепре, была прервана в начале второго тайма при счете 1:0 в пользу хозяев после того, как одна из петард, брошенных с трибуны, взорвалась рядом с вратарем луцкой команды Романом Жмурко.

Фаны "Днепра" вывесили возле трибуны плакат с изображением Игоря Коломойского с купюрами во рту, после чего подожгли плакат.

Обе команды по итогам сезона покинули премьер-лигу.

Проблемы ФК "Днепр" с Игорем Коломойским возникли давно. Информация о том, что олигарх больше не будет финансировать клуб и хочет его распустить звучала еще в прошлом году, сообщает Информатор.