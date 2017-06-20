Харьковский фанаты устроили драку на НСК "Олимпийский" в Киеве

На НСК "Олимпийский" в Киеве произошли столкновения футбольных фанатов во время финального матча чемпионата Украины среди аматорских команд. В финале сошлись "Металлист-1925" (Харьков) и "Агробизнес" (Волочиск, Хмельницкая область).

На 75-й минуте при счете 4:0 в пользу "Агробизнеса" болельщики "Металлиста-1925" сначала зажгли файеры на трибунах, а после выбежали на поле, а затем устроили драку с фанатами "Агробизнеса", сообщает "Трибуна".

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Позже харьковчане направились к центральным секторам, где тоже началась массовая потасовка.

Матч был остановлен, позже "Агробизнес" наградили золотыми медалями чемпионата Украины среди аматоров.

Президент ФФУ Андрей Павелко заявил, что теперь "Металлист-1925" могут не допустить во вторую лигу.