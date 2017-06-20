наверх
20.06.201702:13
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Харьковский фанаты устроили драку на НСК "Олимпийский" в Киеве

    (обновлено: )8
    На 75-й минуте при счете 4:0 в пользу "Агробизнеса" болельщики "Металлиста-1925" сначала зажгли файеры на трибунах, а после выбежали на поле, а затем устроили драку с фанатами "Агробизнеса".
    Канал на Youtube Vidis Vidisov

    На НСК "Олимпийский" в Киеве произошли столкновения футбольных фанатов во время финального матча чемпионата Украины среди аматорских команд. В финале сошлись "Металлист-1925" (Харьков) и "Агробизнес" (Волочиск, Хмельницкая область).

    В Днепре сожгли Коломойского с пачкой долларов во рту: появилось видео
    Канал informator.dp.ua на youtube
    Фанаты сорвали последний матч "Днепра" в Премьер-лиге: видео

    На 75-й минуте при счете 4:0 в пользу "Агробизнеса" болельщики "Металлиста-1925" сначала зажгли файеры на трибунах, а после выбежали на поле, а затем устроили драку с фанатами "Агробизнеса", сообщает "Трибуна".

    Смотрите также: Фанаты сорвали последний матч "Днепра" в Премьер-лиге: видео

    Позже харьковчане направились к центральным секторам, где тоже началась массовая потасовка.

    Матч был остановлен, позже "Агробизнес" наградили золотыми медалями чемпионата Украины среди аматоров.

    Президент ФФУ Андрей Павелко заявил, что теперь "Металлист-1925" могут не допустить во вторую лигу. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Встреча года: Порошенко едет к Трампу
    Александр Турчинов в зоне проведения АТО
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против
    Полиция проводит операцию в районе Елисейских полей в Париже
    Париж: наезд авто на фургон полиции
    ЛГБТ-марш в Киеве
    "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве