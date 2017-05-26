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    Киев

    В Киеве в пятницу прозвучит последний звонок для 15 тыс школьников

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    Отметим, что каждая школа самостоятельно решает для себя, как будет проводить праздник Последнего звонка. Также не является обязательной торжественная часть мероприятия.
    Последний звонок во Львове
    УНИАН

    КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Последний звонок во многих киевских школах пройдет в пятницу. Однако для учеников, которые учатся шесть дней в неделю, последний звонок прозвенит в субботу, 27 мая.

    По словам заместителя главы КГГА по вопросам культуры Анна Старостенко, в 2017 году стены столичных школ покинет 15 тысяч 11-классников.

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    Праздник последнего звонка также пройдет для 22 тыс учеников девятого класса.

    Школьники
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    "Мы приближаемся к концу учебного года. Детей ждут как решающие для их жизни события — государственная итоговая аттестация с 23 мая по 16 мая, так и радостные — праздник Последнего звонка", — сообщила чиновник.

    Каждая школа самостоятельно решает для себя, как будет проводить праздник Последнего звонка. Также не является обязательной торжественная часть мероприятия. Согласно законодательству, ученикам обязаны лишь выдать документы об образовании.

    В 2017 году для сдачи ЗНО в Киеве зарегистрировались 19,8 тысяч человек. Проходить тестирование будет в 103 местах по всему городу.

    26 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетит праздник Последнего звонка в школе № 7 Бровары

    Премьер-министр Владимир Гройсман и министр образования Лилия Гриневич примут участие в праздновании Последнего звонка в Броварской специализированной школе І-ІІІ ступеней №7 в Киевской области.

    Напомним, президент Петр Порошенко откроет в Одессе Потемкинскую лестницу.

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