Инженеры и школьники из Украины вошли в Топ-25 участников конкурса NASA

КИЕВ, 20 мая — РАИ Новости Украина. Команды инженеров из Днепра и школьников из Одессы вошли в Топ-25 крупнейшего ежегодного международного форума разработчиков NASA "Space Apps Challenge 2017" в категории Рeoples ' Choice, сообщает Государственное космическое агентство Украины.

Лидером конкурса NASA стала команда инженеров из Днепра с образовательно-научным проектом Diversity.

Согласно сообщению, "цель проекта — подготовка нового поколения космических исследователей и популяризация космоса. Команда Spacer предложила "земную" модель орбитальной станции, которая станет лабораторией для исследований с имитацией условий космоса для всех желающих".

Также в ТОП-25 вошел проект команды школьников из Одессы Autonomous Smart Village — концепция разумного поселения.

"Интеллектуальные системы управления в сочетании с разветвленной космической инфраструктурой позволят сделать жизнь землян максимально комфортной и безопасной, а также эффективно использовать ресурсы", — говорится в сообщении агентства на странице в Facebook.

Каждый желающий может поддержать украинских разработчиков, проголосовав за них на сайте конкурса до 22 мая.

Международный конкурс (хакатон) NASA "Space Apps Challenge" проводится ежегодно, начиная с 2012 года, и собирает десятки тысяч студентов, инженеров, программистов и других специалистов по всему миру, которые в течение 48 часов решают задачи, предложенные американским космическим ведомством.

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Украина присоединилась к хакатону NASA в 2016 году и сразу завоевала победу — приз зрительских симпатий за разработку модели ракетоплана MarsHopper для исследования Марса.