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    Инженеры и школьники из Украины вошли в Топ-25 участников конкурса NASA

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    Космическое госагентство Украины сообщило, что команда Spacer предложила "земную" модель орбитальной станции, которая станет лабораторией для исследований с имитацией условий космоса для всех желающих".
    Знак NASA во Флориде. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 мая — РАИ Новости Украина. Команды инженеров из Днепра и школьников из Одессы вошли в Топ-25 крупнейшего ежегодного международного форума разработчиков NASA "Space Apps Challenge 2017" в категории Рeoples ' Choice, сообщает Государственное космическое агентство Украины.

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    Лидером конкурса NASA стала команда инженеров из Днепра с образовательно-научным проектом Diversity.

    Согласно сообщению, "цель проекта — подготовка нового поколения космических исследователей и популяризация космоса. Команда Spacer предложила "земную" модель орбитальной станции, которая станет лабораторией для исследований с имитацией условий космоса для всех желающих".

    Также в ТОП-25 вошел проект команды школьников из Одессы Autonomous Smart Village — концепция разумного поселения.

    "Интеллектуальные системы управления в сочетании с разветвленной космической инфраструктурой позволят сделать жизнь землян максимально комфортной и безопасной, а также эффективно использовать ресурсы", — говорится в сообщении агентства на странице в Facebook

    Каждый желающий может поддержать украинских разработчиков, проголосовав за них на сайте конкурса до 22 мая.

    Международный конкурс (хакатон) NASA "Space Apps Challenge" проводится ежегодно, начиная с 2012 года, и собирает десятки тысяч студентов, инженеров, программистов и других специалистов по всему миру, которые в течение 48 часов решают задачи, предложенные американским космическим ведомством.

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    Украина присоединилась к хакатону NASA в 2016 году и сразу завоевала победу — приз зрительских симпатий за разработку модели ракетоплана MarsHopper для исследования Марса.

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