Пощекотать нервы. В Харькове ученица выпрыгнула из окна школы

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. В Харькове 13-летняя ученица выпрыгнула со второго этажа школы, сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.

"Сообщение о том, что в одной из школ Харькова ученица 7-го класса выпрыгнула из окна, поступило в дежурную часть Шевченковского района сегодня около 13:00. По предварительным данным, девочка на перемене зашла в пустой класс и решила прыгнуть с окна на втором этаже. По адресу выезжала следственно-оперативная группа, которая опросила девочку, ее мать и педагогический коллектив", — сообщает подробности полиция.

В настоящее время состояние здоровья удовлетворительное. Ее обследуют врачи медицинского учреждения.

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета правонарушений. Устанавливаются все обстоятельства и причины поступка семиклассницы.

Ранее сообщалось, что в Харькове 22-летний студент покончил с собой, прыгнув с крыши 14-этажного здания. Трагедия произошла улице Гольдберговской, 11. Молодой человек от полученных травм умер на месте.