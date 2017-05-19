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    Все школы Мариуполя сделают украиноязычными

    (обновлено: )14707
    Пока внедрение украинского языка в качестве основного в школах Мариуполя проходит постепенно. В текущем году две школы станут украиноязычными, среди них - школа №10, где набраны пять украинских первых классов по 30-35 человек.
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    УНИАН

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Все школы Мариуполя со временем станут украиноязычными, соответствующий проект решения об украинизации школ уже зарегистрирован в Верховной Раде. Об этом сообщает местное издание 0629.com.ua со ссылкой на начальника управления образования Мариупольского горсовета Светлану Добровольскую.

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    Ранее в Раде был зарегистрирован законопроект "О государственном языке", предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, а также всех учебных заведений.

    Пока внедрение украинского языка в качестве основного проходит постепенно. Как отмечается, в текущем году две школы станут украиноязычными, среди них — школа №10, где набраны пять украинских первых классов по 30-35 человек.

    По словам Добровольской, все это должно происходить постепенно. "Родителей убеждают, что ребенок, который учится в классе на украинском языке, имеет больше возможностей реализовать себя в Украине. Родители это понимают, этим и объясняется большое стремление отдавать детей именно в классы с украинским языком обучения", — пишет издание.

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    Ранее министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила, что школы с преподаванием на языках нацменьшинств не дают достаточного уровня владения государственным языком — украинским, что создает проблемы для поступления в вузы.

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