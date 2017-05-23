В Киевской области школьник сорвался с крыши многоэтажки и погиб

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. В Борисполе Киевской области 13-летний малчик сорвался с крыши многоэтажной новостройки и погиб, сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

"Установлено, что мальчик пытался вылезти на крышу многоэтажной новостройки, но потерял равновесие и упал на землю. Ребенок получил телесные повреждения несовместимые с жизнью. Трагедия произошла в городе Борисполь. Территория, где находится недостроенное высотное здание в полуразрушенном состоянии, не огорожена и не охраняется. Мальчик не впервые там гулял, однако на этот раз детская беспечность стоила ему жизни", — сообщает подробности полиция.

kv.npu.gov.ua На месте гибели 13-летнего школьника в Киевской области

На месте происшествия прибыли следственно-оперативная группа Бориспольского отдела полиции и карета скорой помощи. Медики провели реанимационные мероприятия, однако парню спасти жизнь не удалось.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас сотрудники полиции проверяют различные версии трагического случая, в том числе и самоубийство. Продолжается следствие.

Ранее сообщалось, что в Черкассах на одной из детских площадок правоохранители обнаружили 27-летнего парня, совершившего суицид через повешение.