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    В Киевской области школьник сорвался с крыши многоэтажки и погиб

    (обновлено: )14701
    В Национальной полиции Киевской области сообщили, что мальчик пытался вылезти на крышу многоэтажной новостройки, но потерял равновесие и сорвался на землю.
    На месте гибели 13-летнего школьника в Киевской области
    kv.npu.gov.ua

    КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. В Борисполе Киевской области 13-летний малчик сорвался с крыши многоэтажной новостройки и погиб, сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

    "Установлено, что мальчик пытался вылезти на крышу многоэтажной новостройки, но потерял равновесие и упал на землю. Ребенок получил телесные повреждения несовместимые с жизнью. Трагедия произошла в городе Борисполь. Территория, где находится недостроенное высотное здание в полуразрушенном состоянии, не огорожена и не охраняется. Мальчик не впервые там гулял, однако на этот раз детская беспечность стоила ему жизни", — сообщает подробности полиция.

    kv.npu.gov.ua
    На месте гибели 13-летнего школьника в Киевской области

    На месте происшествия прибыли следственно-оперативная группа Бориспольского отдела полиции и карета скорой помощи. Медики провели реанимационные мероприятия, однако парню спасти жизнь не удалось.

    По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас сотрудники полиции проверяют различные версии трагического случая, в том числе и самоубийство. Продолжается следствие.

    Ранее сообщалось, что в Черкассах на одной из детских площадок правоохранители обнаружили 27-летнего парня, совершившего суицид через повешение.

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