Во Львовской области нетрезвый водитель перевозил 20 школьников

КИЕВ, 19 мая — РАИ Новости Украина. В четверг, 18 мая, на автодороге Львов-Шегини возле села Волица экипаж патрульной полиции, получив ориентировку о нетрезвом водителе, остановил школьный автобус, в салоне которого находилось около 20 учеников, сообщили в пресс-службе патрульной полиции города Львова.

Поскольку автобус подъехал к учебному заведению, дети просто вышли. Ученики направлялись с пикника. Во время общения с водителем инспекторы заметили у него явные признаки алкогольного опьянения и предложили пройти проверку. Прибор драгер показал, что содержание алкоголя в крови мужчины превышает норму более чем 7 раз, а именно — 1,43 промилле.

Водитель подтвердил, что выпил вина. На 61-летнего мужчины патрульные составили протокол по ст.130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения).

Директора школы об этом инциденте уведомили.