Пресс-служба СБУ

КИЕВ, 1 мая – РИА Новости Украина. В Николаеве у нетрезвого водителя изъяли тротил с запалом весом примерно 200 г, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сообщается, что около 04:00 наряд патрульной полиции остановил автомобиль Daewoo Matiz и обнаружил, что 25-летний водитель находится в состоянии опьянения. Во время осмотра транспортного средства полицейские нашли в салоне легковушки предмет, похожий на тротил с запалом, весом примерно 200 г.

"По заключению взрывотехников, указанная "находка" — тротил с запалом — является взрывоопасным предметом, то есть при механическом воздействии или в случае неосторожного обращения мог произойти неконтролируемый взрыв", — сказано в сообщении МВД

В результате медицинского освидетельствования выяснилось, что водитель пребывал в состоянии наркотического опьянения. Он рассказал правоохранителям, что тротил нашел несколько дней назад.

Ингульским отделом полиции ГУНП в Николаевской области начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 УК Украины ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Проводится проверка. Водитель задержан.