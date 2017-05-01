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    День трудящихся: в Киеве проходят акции

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    Первомай: День трудящихся в Украине (4)

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    В центре столицы сразу проходит несколько митингов. Первый на Европейской площади, в нем принимают участие до полутысячи человек. В центре Киева усилена охрана правопорядка. Здесь до полутысячи полицейских и нацгвардийцев.
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    strana.ua

    КИЕВ, 1 мая – РИА Новости Украина. В Киеве в акциях, посвященных Международному дню трудящихся, на Европейской площади принимают участие более тысячи человек, сообщает "112 Украина".

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    "Собираться люди в центре столицы начали с 10 утра. Здесь сразу проходит несколько митингов. Первый на Европейской площади, в нем принимают участие до полутысячи человек. В центре столицы сейчас усилена охрана правопорядка. Здесь до полутысячи полицейских и нацгвардийцев", — сообщил корреспондент.

    "Еще одна акция проходит возле Арки Дружбы народов. Люди начали собираться в Мариинском парке и потом организованной колонной пошли к Арке. Там принимают участие около тысячи человек тоже. Никаких провокаций пока не возникало, ситуация спокойная", — также рассказал он.

    Напомним, в Одессе на Привокзальной площади, в районе Куликова поля, полиция нашла рюкзак со взрывчаткой.

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