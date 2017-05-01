Центр Киева в первомайских демонстрациях

В Киеве в акциях, посвященных Международному дню трудящихся, на Европейской площади принимают участие более тысячи человек, сообщает "112 Украина".

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"Собираться люди в центре столицы начали с 10 утра. Здесь сразу проходит несколько митингов. Первый на Европейской площади, в нем принимают участие до полутысячи человек. В центре столицы сейчас усилена охрана правопорядка. Здесь до полутысячи полицейских и нацгвардийцев", — сообщил корреспондент.

"Еще одна акция проходит возле Арки Дружбы народов. Люди начали собираться в Мариинском парке и потом организованной колонной пошли к Арке. Там принимают участие около тысячи человек тоже. Никаких провокаций пока не возникало, ситуация спокойная", — также рассказал он.

Напомним, в Одессе на Привокзальной площади, в районе Куликова поля, полиция нашла рюкзак со взрывчаткой.