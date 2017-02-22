Порошенко поблагодарил полицейских за порядок в центре Киева

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил правоохранителей за обеспечение правопорядка в центре Киева, где проходят акции памяти по погибшим на Майдане в 2014 году; также президент выразил благодарность и участникам акций.

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"Хочу поблагодарить десятки тысяч киевлян… которые в эти дни принимают участие в мероприятиях… и не реагируют на провокационные антигосударственные призывы, кто в эти дни мирно выражает свой протест", — сказал президент, выступая в среду на заседании руководящего состава вооруженных сил Украины.

Также он поблагодарил правоохранителей за порядок в Киеве. "Хотел бы отдельно выразить благодарность и руководству правоохранительных органов… они в этот раз блестяще работали", — сказал Порошенко.

Ранее сторонники ВО "Свобода", "Правого сектора" и "Национального корпуса" прошли маршем, приуроченным к годовщине событий 2014 года, по центральным улицам Киева. Во время шествия они жгли дымовые шашки.

Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.