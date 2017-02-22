Участники митинга под Радой потребовали узаконить блокаду Донбасса

ИЕВ, 22 фев – РИА Новости Украина. Митингующие, пришедшие в среду под Верховную Раду, вновь потребовали законодательно закрепить торговую блокаду Донбасса, передает корреспондент РИА Новости Украина.

Ранее сторонники ВО "Свобода", "Правого сектора" и "Национального корпуса" прошли маршем по центральным улицам Киева, приуроченным к годовщине событий 2014 года. В ходе шествия они жгли дымовые шашки.

Среди многочисленных требований демонстрантов — принятие закона об оккупированных территориях и запрет торговли с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.

Как сообщалось, после митинга под Радой народный депутат, лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий выступил в парламенте, где заявил,что "украинские националисты, объединены", и если власти "вздумают не выполнить требования, у нас хватит смелости, сил и решимости, самораспустить эту Верховную Раду".

территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.