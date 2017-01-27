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    Киев

    Без ямочного ремонта некоторые дороги Киева придется закрывать - эксперт

    (обновлено: )3210
    В эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по дорожному строительству Олег Островерхий рассказал, зачем в столице осуществляется ямочный ремонт дорог.
    Дороги и тротуары Киева в снежную погоду
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Со следующего месяца в Киеве стартует реконструкция транспортной развязки на Нивках на пересечении улицы Данила Щербаковского и проспекта Победы. Этот ремонт будет длиться как минимум до декабря этого года.

    Олег Островерхий
    gs.fm
    Эксперт: развязка на Нивках в Киеве – в крайне плачевном состоянии

    Помимо этого столичный мэр Виталий Кличко пообещал отремонтировать в Киеве в этом году около 300 километров дорог.

    Ямочный ремонт столичных дорог прокомментировал эксперт по дорожному строительству Олег Островерхий в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "Дороги настолько старые, что реально большие объемы ям образуются. И тогда нужно просто закрыть эти направления и маршруты, согласно всех принципов и правил организации движения, безопасности движения. Просто нужно закрыть эти маршруты. И тут тогда нужно выбрать между двумя вариантами. То ли вложить какие-то деньги и сделать хоть какой-то проезд, либо просто закрыть эти дороги, улицы, проспекты", — заявил эксперт.

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