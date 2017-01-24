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    Киев

    Движение транспорта на въездах в Киев разблокировано

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    Протесты в ассортименте: перекрытие въездов в Киев (23)

    (обновлено: )71
    Как сообщили в "Укравтодор", "движение автотранспорта на подъездных дорогах в Киев осуществляется без ограничений, это касается автомобильных дорог государственного значения".
    Перекрытие движения на Бориспольской трассе под Киевом, 24 января 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Движение транспорта на въездах в Киев во вторник, 24 января, к вечеру разблокировано, сообщила пресс-служба государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор").

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    "Движение автотранспорта на подъездных дорогах в Киев осуществляется без ограничений. Это касается автомобильных дорог государственного значения", — говорится в сообщении.

    Автомобилисты с утра во вторник частично заблокировали въезды в Киев, они также жгли шины.

    Участники акции требовали от Кабмина содействовать принятию закона об урегулировании использования автомобилей с иностранными номерами.

    В частности, они просят отменить растаможивание таких автомобилей и разрешить собственникам не пересекать границу каждые 5-10 дней, а вместо этого платить ежегодно налоговый сбор.

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