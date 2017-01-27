Эксперт: развязка на Нивках в Киеве – в крайне плачевном состоянии

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

В Киеве с начала февраля начнется ремонт транспортной развязки на Нивках. Плакат с соответствующим сообщением появился на проспекте Победы. Реконструкция транспортного узла будет происходить на пересечении улицы Данила Щербакова и проспекта Победы в Шевченковском районе столицы.

"Главное изменение, которое позволит значительно уменьшить заторы в часы пик, – это обустройство пяти полос движения транспорта (трех – на выезде из Киева, двух – на въезде)", – заявили в КГГА.

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На первом этапе реконструкции будут переложены инженерные сети – водопровод и электрокабели. На нижнем проезде в направлении центра столицы будет расширена проезжая часть. Вся эта реконструкция займет примерно 10 месяцев. В планах завершить работы в декабре 2017 года.

Сообщается, что подрядчиком выступит ООО "Онур Конструкцион Интернешнл". В 2015 году общественная организация Бюро гражданских экспертиз провела исследование и установила, что эта компания фигурирует минимум в пяти уголовных производствах, а также сотрудничает с фиктивными компаниями, через которые в период с 2010 по 2015 год при сотрудничестве с "Киевавтодор" "отмыла" более 450 миллионов гривен. Несмотря на уголовные производства, компания все равно продолжает выигрывать тендеры и получать деньги из государственного и местных бюджетов.

В целом за год киевские власти планируют отремонтировать более 300 километров столичных дорог. О таких планах говорит мэр Киева Виталий Кличко. Он рассказал, что на протяжении минувшего года в столице было отремонтировано около 200 километров дорог, в эти работы было инвестировано более полутора миллиардов гривен. В целом сделано 86 дорог. При этом Виталий Кличко назвал спекуляциями разговоры о том, что новые дороги некачественные и разваливаются на глазах.

Ремонтные работы были проведены и продолжаются на бульваре Дружбы Народов, улице Полярной, улице Драйзера, улице Отрадной, улице Промышленной, улице Ивашкевича, улице Сырецкой, улице Академика Заболотного и Лыбидской площади. В планах власти реализация грандиозного проекта реконструкции дороги Днепр-Киев через Полтаву.

Когда жители Киева увидят качественно отремонтированные дороги, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал эксперт по дорожному строительству Олег Островерхий.

Что касается ремонта транспортной развязки на Нивках — действительно ли есть необходимость в этом?

– Необходимость там есть очень давно. И слава богу, что эту развязку начинают ремонтировать.

Дело в том, что там очень низкая пропускная способность. И вы постоянно наблюдаете скопление машин, особенно в часы пик. То есть из трех-четырех полос перестаиваются буквально в две полосы – это первое.

Состояние самой развязки, как искусственного сооружения, и покрытия на ней, деформационных швов и гидроизоляции, очень многих элементов уже давно в плачевном состоянии.

Если 10 месяцев будет проводиться ремонт этой дорожной развязки, есть ли альтернативные пути? Или стоит ожидать пробок?

– Я так понимаю, что заказчик должен заниматься этим вопросом организации движения и на месте выполнения работ, и на маршрутах объезда.

Маршруты, конечно же, есть. Просто вопрос в том, как они будут организованы, как это будет сделано для того, чтобы заблаговременно потоки перераспределялись по каким-то параллельным направлениям. То ли это будет хаотически, и каждый сам по себе будет решать, куда ему объезжать – по Окружной или куда-то. Или это будет организованно более-менее, заблаговременно потоки будут направляться в другое русло, а соответствующие параллельные маршруты будут подготовлены к этому.

Подрядчиком выступает компания "Онур Конструкцион Интернешнл", она неоднократно фигурировала в сообщениях о неких коррупционных схемах, несколько уголовных производств было открыто из-за ее сотрудничества с "Киевавтодором". Как вы это прокомментируете?

– Я и не сомневался, что они будут выполнять. Потому что они являются генподрядчиком по всему объекту. И я думаю, что развязка входит в комплекс объектов, которые ремонтировались по проспекту Победы.

Вспомните, эти участки от въезда в город, от Окружной дороги, потом путепровод на Святошино – они же и ремонтировали. Грех сказать, что они не справились или плохо делали.

То есть проблем здесь не должно возникнуть?

– Нет, наоборот. Я думаю, что это один из самых организованных и обеспеченных подрядчиков, поэтому не должно быть там таких больших задержек. Было бы хуже, если бы были другие, которые из-за отсутствия оборотных средств и ресурсов каких-то затягивали бы время.

Виталий Кличко отреагировал на критику в соцсетях относительно качества дорожного покрытия. Он говорит, что на каждую дорогу существует гарантия в пять лет и все эти разговоры – исключительно спекуляция. Насколько качественно делают дороги в Киеве?

– Тут нужно четко разделять виды работ. Те виды работ, которые являются капитальными, как, например, ремонт того же проспекта Победы, ремонт других каких-то проспектов, где толстым слоем и на большую ширину укладывался асфальт, это гарантия. И гарантия не только на пять лет, а даже лет на 9-11 – это нормативно. Фактически это должно служить и 10 лет, и более.

Я думаю, что такие объекты реально прослужат, но сейчас народ нарекает, это в основном на старые покрытия, которые ремонтируют ямочным ремонтом. Ямочный ремонт – это как ремонт одежды наложением латок. Одежду, которая рассыпается, надо выбросить, а не накладывать латки. А тут принцип: "чому бідний, бо дурний, чому дурний, бо бідний".

Зачем тогда вообще нужен ямочный ремонт?

– Дороги настолько старые, что реально большие объемы ям образуются. И тогда нужно просто закрыть эти направления и маршруты, согласно всех принципов и правил организации движения, безопасности движения.

И тут тогда нужно выбрать между двумя вариантами: либо вложить какие-то деньги и сделать хоть какой-то проезд, либо просто закрыть эти дороги, улицы, проспекты. Например, давайте закроем проспект Олены Телиги – потому что там ямы.

Может, просто нормальный ремонт стоит провести?

– А нормальный – это уже другие и большие деньги. Второе – это другие и большие мощности подрядчиков. И к этому нужно постепенно подходить. Не так уж много в Украине подрядчиков, соизмеримых с тем же "Онуром" по производственной мощности.

Что касается ремонта развязки на Нивках: сообщается, что начнут с февраля, а закончат к декабрю. Действительно ли там такой объем работ?

– Там, скорее, причина в финансировании. Наверное, как-то деньги распределяются, не одномоментно, и не все может поступить с февраля. Это первое.

Второе – я не думаю, что 10 месяцев реально будут работать. И даже больше скажу: уверен, что они реально быстро сделают это. Думаю, в теплую пору они точно закончат. А такой период – это больше период контракта, он больше связан именно с финансовыми инструментами города и страны, чем с технологией и организацией работ.

Как вообще там будет организовано движение?

– Честно говоря, я не знаю, какой принцип они там приняли. Могут и оставить движение, могут и перекрыть. Там, на самом деле, есть где объезжать снизу и слева, и справа. Да, будут определенные заторы.

В общей сложности 300 километров дорог в 2017 году киевская власть собирается отремонтировать. Тот же подрядчик будет?

– Нет, я думаю, что однозначно не один подрядчик, как и было в прошлом году. Подрядчиков было много. На самом деле он столько и не потянет в одном городе. Я так понимаю, что заказчик работ "Киевавтодор" даже испытывал дефицит в производственных мощностях и в подрядчиках – качественных, мощных и организованных.

Какие именно дороги будут ремонтировать?

– По аналогии с прошлым годом есть такая логика, что берут центральные проспекты, потом включают в работу какие-то другие маршруты. То есть нельзя сказать, что нелогичные варианты. Да, не до всех дорог и улиц это доходит, я согласен. Но не все сразу.

Извините, не за миллиард и не за два решаются проблемы, которые накапливались десятилетиями.

В столице научились ремонтировать дороги во время снега и во время дождя, чтобы качественный асфальт был?

– Технология так называемого аварийного ямочного ремонта, конечно, придумана именно в наших местах. Но, опять же, это вынужденная мера. Представьте себе, что какой-то проспект останется в ямах, еще три месяца или два месяца просто парализовано будет движение в городе.

Дошли ли технологии до того, что наши ремонтники могут ремонтировать дороги в такой период?

– Во время снегопадов – это уже слишком. А технологии действительно позволяют понижать температуры укладки асфальта, его производства. Естественно, это должно делаться в сухую пору. Но и при низких температурах возможности есть. Это реально.

А что такое рециклер?

– Это не только машина, это принцип регенерации и повторного использования материала.

Напомним, ранее эксперт по строительству дорог Олег Островерхий в эфире "ГС" рассказал, сколько средств понадобится Украине на полную реконструкцию автомобильных дорог.

А председатель правления ОО "Моя дорога" Роман Хмиль в эфире "ГС" заявил, что в Укравтодоре не осталось квалифицированных сотрудников, поскольку за границей нашим специалистам платят намного больше.