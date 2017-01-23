Греческие фермеры блокируют тракторами дороги

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина, Геннадий Мельник. Греческие фермеры начали акцию протеста против повышения налогов, блокируя дороги в стране, сообщает Афинское агентство новостей.

В 10.30 утра (совпадает с киевским) фермеры на тракторах и других сельскохозяйственных машинах прибыли на транспортную развязку Кулура вблизи города Верия на севере Греции, откуда направились в центр города на митинг. С 14 часов они перекроют дорогу, сообщает агентство.

В соответствии с планом Общенационального комитета блокады, во второй половине дня будут установлены контрольно-пропускные пункты в Фессалии, в Аргируполи, в четверг ожидается выход тракторов из Кардицы, Трикалы, Фарсалы и Ларисы, других городов.

Тракторы выедут на улицы Крита и Пелопоннеса, в Фессалии, Македонии и Фракии, заявил изданию "Прото тема" активист аграрного профсоюза Вангелис Бутис. По его словам, фермеры требуют снизить издержки производства и протестуют против новых правил налогообложения и страхования.

Министр сельского развития Эвангелос Апостолу обещал фермерам, что правительство рассмотрит сокращение НДС на сельскохозяйственные поставки и снижение акцизного налога на вино. В ходе поездок по Греции министр напоминает, что правительство выплатило фермерам компенсацию в 2016 году раньше, чем когда-либо. По его словам, было выплачено 3,7 миллиарда евро – это больше, чем прежде, но и фермеры должны платить сборы и штрафы за нарушения.

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Год назад, в январе 2016 года, фермеры начали акции протеста, которые длились месяц. Тогда были установлены почти сто блокпостов на дорогах, движение перекрывалось сначала на несколько часов в сутки, а затем и на целые дни. На некоторых дорогах блокпосты стояли 37 дней. Были блокированы границы с Турцией и Болгарией, нанесен ущерб автомобильным перевозкам. Фермеры требовали от правительства отказаться от планов пенсионной реформы и повышения налогов. После месяца блокады премьер-министр Греции Алексис Ципрас сообщил на встрече с фермерами о 25 мерах поддержки сельскохозяйственного сектора, среди них — налоговые льготы, помощь и компенсация производителям, пострадавшим от российского эмбарго, ставшего ответом на санкции Евросоюза. После этого прокурор Верховного суда Греции поручила местным прокурорам при помощи полиции прекратить блокаду и возбудить уголовные дела против фермеров, которые препятствуют движению транспорта на дорогах страны.