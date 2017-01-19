Порты, дороги, чугунка: "варяги" в инфраструктуре Украины

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В последнее время в Украине стало традицией назначать иностранцев управлять государственными компаниями. На смену министрам-экспатам, большинство из которых ушли со своих должностей и уехали из Украины, громко хлопнув дверью, пришли чиновники рангом пониже.

К тому же, вопреки обещаниям, иностранцы зачастую проходят на руководящие должности в Украине вне конкурса.

В апреле 2016 года Кабмин назначил главой правления ПАО "Укрзализныця" поляка Войцеха Балчуна, который стал победителем конкурса. Правда, Балчун на момент назначения вовсе не владел государственным языком, но правительство не сочло это препятствием.

В Кабмине уповали на то, что Балчун, имеющий за плечами опыт успешного реформирования польской железнодорожной компании PKP Cargo и в других сферах, неоднократно входил в рейтинги лучших управленцев Польши.

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В октябре прошлого года главой "Укравтодора" стал экс-министр инфраструктуры Польши Славомир Новак. Он занимал министерское кресло с 2011 по 2013 год. Подал в отставку из-за скандала: журналисты заметили у него на руке часы стоимостью около $5,5 тыс., которые не были указаны в декларации. Суд признал Новака виновным, однако в 2015 году в результате апелляции уголовное дело в отношении Новака условно прекратили, так что экс-министр отделался штрафом.

Назначение поляка руководителем "Укравтодора" прошло без конкурса. В Министерстве инфраструктуры Украины пояснили, что поскольку "Укравтодор"- это орган госвласти, то на него не распространяется требование назначать руководителя по результатам конкурса, как в случае с руководителями госпредприятий.

16 января уже нынешнего года Мининфраструктуры назначило гражданина Латвии Райвиса Вецкаганса исполняющим обязанности главы Администрации морских портов Украины. Министр инфраструктуры Владимир Омелян подчеркнул, что новый глава АМПУ имеет полную свободу действий по реформированию ведомства и борьбе с коррупцией.

Вецкаганс имеет большой управленческий опыт и прошел внушительный карьерный путь в Латвии. Однако самым заметным его талантом стало умение заводить выгодные контакты, улаживать деловые конфликты и выходить сухим из воды в процессе судебных разбирательств. Так, Вецкаганс был фигурантом судебного дела, в котором ему вместе с другими менеджерами Латвийского морского пароходства инкриминировали намеренное нанесение убытков на сумму около 18 млн евро. Однако суд закончился мировым соглашением, обвинения в растрате были сняты.

Позвали не зря?

Эксперт в вопросах инфраструктуры Александр Кава объясняет назначение иностранцев главами государственных компаний не дефицитом отечественных специалистов, а желанием привлечь людей с иностранным опытом, которые не вовлечены в схемы украинских предприятий либо в украинских государственных органах.

"Именно этим было продиктовано желание привлечь людей с европейским опытом и мы видим, что привлекаются люди разного уровня. Например, тот же глава "Укравтодора" — это бывший министр транспорта Польши, человек, который 10 лет был депутатом польского Сейма, то есть политик очень высокого уровня. Тот же Войцех Балчун тоже был одним из руководителей крупнейшей грузовой железнодорожной компании Польши. Похоже, просто есть желание привлечь их, чтобы их опыт использовать в украинских реалиях", — сказал Кава в комментарии РИА Новости Украина.

Говоря об эффективности подобной кадровой политики украинского правительства, эксперт отметил, что она имеет позитивный результат.

""Укрзализниця" смогла существенно нарастить объем пассажирских перевозок уже в период руководства Балчуном, смогла избежать проблемы с дефицитом билетов на зимний сезон, хотя это был традиционная проблема.

Открылись новые маршруты поездов. Например, был запущен пассажирский поезд в Южную Бессарабию "Киев — Измаил". Жители этого региона, где проживает 600 тысяч человек, более 20 лет не имели прямого сообщения со столицей и другими регионами, поскольку это логистически очень сложный регион, он отрезан от остальной части Украины Днестровским лиманом, и людей вынуждали ездить с пересадками, а команда Балчуна запустила запустила туда поезд", — отметил Кава.

Кроме того, отметил эксперт, сейчас активизированы процессы по закупке нового подвижного состава, а также по электрификации линий.

"Если сравнить, что было там в предыдущие годы, то позитивный тренд виден. Конечно, не все удается в том объеме, как хотелось, но если посмотреть в сухом остатке, то это довольно большой плюс. Буквально вчера запустили первый поезд из пассажирских вагонов-трансформеров, хотя последний раз пассажирские вагоны для ночного сообщения "Укрзализныця" покупала девять лет назад — в 2008 году. Это тоже довольно позитивный сигнал", — считает Кава.

Что касается сферы автомобильных дорог, то, по мнению эксперта, за три месяца работы Славомира Новака главой "Укравтодора" с его стороны уже последовало несколько законодательных инициатив, которые позволят улучшить ситуацию в дорожной отрасли, увеличить ее финансирование. РИА Новости Украина Евгений Котенко "Укрзализныця" и коррупция: активисты вышли на митинг под ГПУ

"Также Славомир Новак стал первым среди украинских чиновников такого уровня, кто начал говорить о необходимости создания национальной сети транспортных автомобильных коридоров.

Раньше у нас говорили только про транзит, про международные перевозки, но почему-то забывали о том, что автомобильные дороги, в первую очередь, для граждан Украины и для экономики Украины, и коридоры нужно выстраивать не только для транзита, то и для того чтобы граждане могли нормально перемещаться внутри страны, и при этом города были связаны между собой, то есть это потребность экономики.

Конечно, за три месяца ожидать какого-то чуда не приходится, то уже в том тренде, который есть у господина Новака, виден позитив", — сказал Кава.

Эксперт также считает, что по назначению нового руководителя Администрации морских портов Украины пока рано делать какие-либо выводы.