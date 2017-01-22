наверх
22.01.201723:11
Курсы валют НБУ
  • EUR29.28- 0.04
  • USD27.44- 0.05
Рубрики
Ещё
    Политика

    Хуг: все дороги через линию соприкосновения должны быть открыты

    Тема:

    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (231)

    (обновлено: )178
    Как заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии в Украине Александр Хуг, обе стороны блокируют дорогу, соединяющую Коминтерново и Мариуполь, установив там противотанковые мины.
    Замглавы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг в Широкино
    Associated Press Evgeniy Maloletka

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии в Украине Александр Хуг заявил, что дороги, пересекающие линию соприкосновения сторон в Донбассе, должны быть открыты.

    Ситуация в поселке Спартак в Донецкой области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Разрушения в поселке Спартак

    Читайте также: День Соборности Украины: как празднуют Восток и Запад

    Ранее Хуг обратил внимание, что дорога, соединяющая населенный пункт Коминтерново и город Мариуполь на юге Донецкой области, заблокирована с обеих сторон минными заграждениями.

    "Все дороги, которые пересекают линию соприкосновения, которые сейчас закрыты, должны быть открыты",- сказал он.

    В качестве примера Хуг привел дорогу, соединяющую Коминтерново и Мариуполь, по которой пытался проехать патруль ОБСЕ. "Мы протестировали свободу перемещения и мы пытались проехать из Коминтерново или Пикузы, как оно называется сейчас, в Мариуполь. Но нам не удалось это сделать ни с одной, ни с другой стороны, поскольку обе стороны блокируют эту дорогу, установив там противотанковые мины",- сказал он.

    Хуг пояснил, что украинские силовики объясняют минное заграждение на дороге сложной ситуацией в этом районе. Представители ДНР ссылаются на отсутствие приказа на разминирование. Кроме того, в этом отношении пока нет успехов и у Совместного центра по контролю и координации. Также замглавы СММ ОБСЕ напомнил, что в шестом пункте Минского меморандума говорится о беспрекословном разминировании без каких-либо уточнений.

    Ранее сообщалось, что заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг назвал факты нарушений режима прекращения огня в районах населенного пункта Саханка и Донецкой фильтровальной станции вопиющими.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Саакашвили на инаугурации президента США Дональда Трампа
    Президентство Трампа: протесты, первые указы
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения
    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    Экономика Украины. Падение гривны
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Давос-2017 и новый мировой порядок