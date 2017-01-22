Хуг: все дороги через линию соприкосновения должны быть открыты

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии в Украине Александр Хуг заявил, что дороги, пересекающие линию соприкосновения сторон в Донбассе, должны быть открыты.

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Ранее Хуг обратил внимание, что дорога, соединяющая населенный пункт Коминтерново и город Мариуполь на юге Донецкой области, заблокирована с обеих сторон минными заграждениями.

"Все дороги, которые пересекают линию соприкосновения, которые сейчас закрыты, должны быть открыты",- сказал он.

В качестве примера Хуг привел дорогу, соединяющую Коминтерново и Мариуполь, по которой пытался проехать патруль ОБСЕ. "Мы протестировали свободу перемещения и мы пытались проехать из Коминтерново или Пикузы, как оно называется сейчас, в Мариуполь. Но нам не удалось это сделать ни с одной, ни с другой стороны, поскольку обе стороны блокируют эту дорогу, установив там противотанковые мины",- сказал он.

Хуг пояснил, что украинские силовики объясняют минное заграждение на дороге сложной ситуацией в этом районе. Представители ДНР ссылаются на отсутствие приказа на разминирование. Кроме того, в этом отношении пока нет успехов и у Совместного центра по контролю и координации. Также замглавы СММ ОБСЕ напомнил, что в шестом пункте Минского меморандума говорится о беспрекословном разминировании без каких-либо уточнений.

Ранее сообщалось, что заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг назвал факты нарушений режима прекращения огня в районах населенного пункта Саханка и Донецкой фильтровальной станции вопиющими.