В развлекательном заведении Кропивницкого задержали мужчину с гранатой

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. В одном из развлекательных заведений Кропивницкого на ул. Полтавской 21 января патрульные обнаружили предмет, похожий на боевую гранату, сообщили в пресс-службе патрульной полиции города в Facebook.

Смотрите также: Появились фото с места стрельбы в Житомирской области

"Со слов заявителя, неизвестный гражданин вытащил из кармана предмет, похожий на гранату, и положил его на стол. Блюстители порядка мгновенно прибыли по указанному адресу, оцепили место происшествия и вызвали экспертов взрывотехнической службы. Специалисты подтвердили, что по внешним признакам предмет, действительно похож на боевую гранату", — говорится в сообщении.

Facebook Патрульная полиция Кропивницкого В развлекательном заведении Кропивницкого задержали неизвестного с гранатой

Как отмечается, 60-летнего мужчину, который принес взрывоопасный предмет, сразу задержали и доставили в городской отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник группа неизвестных обстреляла другую группу молодых людей в Олевске. В результате инцидента погиб один человек. Конфликт возник на бытовой почве и в результате криминальных разборок между местными жителями и приезжими из Львовской области, сообщает пресс-служба областной полиции.