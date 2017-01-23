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    В развлекательном заведении Кропивницкого задержали мужчину с гранатой

    Тема:

    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (323)

    (обновлено: )14310
    По информации полиции, неизвестный вытащил из кармана предмет, похожий на гранату, и положил его на стол. Блюстители порядка мгновенно прибыли по указанному адресу, оцепили место происшествия и вызвали экспертов взрывотехнической службы.
    В развлекательном заведении Кропивницкого задержали неизвестного с гранатой
    Facebook Патрульная полиция Кропивницкого

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. В одном из развлекательных заведений Кропивницкого на ул. Полтавской 21 января патрульные обнаружили предмет, похожий на боевую гранату, сообщили в пресс-службе патрульной полиции города в Facebook.

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    "Со слов заявителя, неизвестный гражданин вытащил из кармана предмет, похожий на гранату, и положил его на стол. Блюстители порядка мгновенно прибыли по указанному адресу, оцепили место происшествия и вызвали экспертов взрывотехнической службы. Специалисты подтвердили, что по внешним признакам предмет, действительно похож на боевую гранату", — говорится в сообщении.

    Facebook Патрульная полиция Кропивницкого
    В развлекательном заведении Кропивницкого задержали неизвестного с гранатой

    Как отмечается, 60-летнего мужчину, который принес взрывоопасный предмет, сразу задержали и доставили в городской отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

    Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник группа неизвестных обстреляла другую группу молодых людей в Олевске. В результате инцидента погиб один человек. Конфликт возник на бытовой почве и в результате криминальных разборок между местными жителями и приезжими из Львовской области, сообщает пресс-служба областной полиции.

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