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    Общество

    ЛНР заявила о готовности развести силы в районе Станицы Луганской

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    В ЛНР заверили, что народная милиция республики готова "выполнить очередное условие минских соглашений и осуществить 25 января отвод военного вооружения и техники от линии соприкосновения в районе населенного пункта Станица Луганская".
    Ситуация в Станице Луганской
    Татьяна Погукай/Facebook

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики готова развести силы и средства в районе Станицы Луганской. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

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    "Народная милиция ЛНР готова, в свою очередь, выполнить очередное условие минских соглашений и осуществить 25 января отвод военного вооружения и техники от линии соприкосновения в районе населенного пункта Станица Луганская", — сообщил собеседник агентства.

    По его словам, со стороны ЛНР "режим тишины" соблюдается в полном объеме.

    "Военнослужащие четко выполняют приказ ответный огонь не открывать, что подтверждают представители СММ (Специальная мониторинговая миссия) ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации… Мы выражаем надежду, что во время сегодняшнего визита на территорию ЛНР заместитель главы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг положительно отметит наше стремление к мирному урегулированию конфликта в Донбассе, а также подтвердит соблюдение режима и прекращения огня со стороны Народной милиции", — добавил Марочко.

    Ранее Марочко заявлял, что разведение сил и средств в районе Станицы Луганской запланировано на 25 января 2017 года. 

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