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    Киев

    Власти завершают разработку новой транспортной схемы Киева

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    Стоимость проезда в частных маршрутках столицы будет стоить на гривну больше, однако тарифы на проезд в коммунальном транспорте (троллейбусы, трамваи и автобусы) остается неизменной.
    Трамвай в Киеве. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Киевские власти совместно со Всемирным банком и ЕБРР завершают разработку новой транспортной схемы Киева, что позволит оптимизировать маршруты общественного транспорта, сообщил руководитель Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Майзеля.

    Заснеженный транспорт в Киеве
    @kp_kpt
    Общественный транспорт в Киеве с заснеженными салонами

    "Столичная власть работает, чтобы представить жителям хорошую альтернативу частным перевозчикам, улучшая качество услуг по перевозке в коммунальном транспорте", — отметили в Киевской горгосадминистрации.

    Стоимость проезда в частных маршрутках столицы будет стоить на гривну больше, однако тарифы на проезд в коммунальном транспорте (троллейбусы, трамваи и автобусы) остается неизменной. 

    В ведомстве пояснили – частные перевозчики Киева инициируют увеличение стоимости своих услуг на одну гривну изза повышения заработной платы водителям и другим работникам транспортных предприятий, что должно произойти в результате роста минимальной зарплаты в Украине.

    Ранее сообщалось, что подвижной состав КП "Киевпастранс" и КП "Киевский метрополитен" дополнительно дезинфицируют, чтобы обезопасить пассажиров от заболевания ОРВИ и гриппом, сообщает Департамент транспортной инфраструктуры.

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