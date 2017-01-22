Власти завершают разработку новой транспортной схемы Киева

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Киевские власти совместно со Всемирным банком и ЕБРР завершают разработку новой транспортной схемы Киева, что позволит оптимизировать маршруты общественного транспорта, сообщил руководитель Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Майзеля.

"Столичная власть работает, чтобы представить жителям хорошую альтернативу частным перевозчикам, улучшая качество услуг по перевозке в коммунальном транспорте", — отметили в Киевской горгосадминистрации.

Стоимость проезда в частных маршрутках столицы будет стоить на гривну больше, однако тарифы на проезд в коммунальном транспорте (троллейбусы, трамваи и автобусы) остается неизменной.

В ведомстве пояснили – частные перевозчики Киева инициируют увеличение стоимости своих услуг на одну гривну изза повышения заработной платы водителям и другим работникам транспортных предприятий, что должно произойти в результате роста минимальной зарплаты в Украине.

Ранее сообщалось, что подвижной состав КП "Киевпастранс" и КП "Киевский метрополитен" дополнительно дезинфицируют, чтобы обезопасить пассажиров от заболевания ОРВИ и гриппом, сообщает Департамент транспортной инфраструктуры.