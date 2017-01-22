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    Общество

    ЛНР: разведение сил в Станице Луганской запланировано на 25 января

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    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (227)

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    В ЛНР сообщили, что "подразделения ВСУ укрепляют позиции вдоль линии соприкосновения, в том числе и в районе населенного пункта Станица Луганская, где, согласно Рамочному решению, должно состояться разведение сил и средств, намеченное на 25 января".
    АТО. КПВВ Станица Луганская
    Facebook Генеральный штаб ВСУ

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской запланировано на 25 января, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

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    "Подразделения ВСУ укрепляют позиции вдоль линии соприкосновения, в том числе и в районе населенного пункта Станица Луганская, где, согласно Рамочному решению, должно состояться разведение сил и средств, намеченное на 25 января 2017 года", — заявил Марочко.

    Марочко уточнил, что в этот район, несмотря на достигнутые договоренности, украинскими силовиками осуществляется подвоз железобетонных плит для дооборудования инженерных заграждений.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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