Юрист: любой обыск в магазине незаконен

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Скандал с обыском охранниками 15-летних школьниц в супермаркете набирает обороты. Сейчас этот инцидент проверяет полиция, в частности, видео с камер наблюдения. О происшествии стало известно накануне от родителей школьниц. По их версии, дело было так: в магазине "Ашан" охранники заподозрили девочек в краже пилочки для ногтей.

Их остановили, но даже не найдя пилочку, продолжали давить на девочек и не позволяли позвонить родителям. При этом полиция взялась за проверку, когда история получила резонанс в СМИ и соцсетях. В пресс-службе сети "Ашан" в свою очередь заявили, что охранники не прикасались к школьницам.

Резонансный инцидент в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировала старший юрист юридической компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры" Инна Рудник.

(текст публикуется на языке оригинала)

Охоронці супермаркету все ж таки порушили права школярок чи ні?

— Звичайно, порушили. Тому що взагалі охоронці будь-якого торговельного закладу, центру не мають права проводити огляд речей і особистий огляд без виклику поліції. Взагалі, це роблять лише представники поліції. Якщо огляд особистий, то однієї статі. І це стосується не тільки дитини, а навіть якщо це — дорослий, і якщо в них є докази того, що цей дорослий щось вкрав. Все одно має бути поліція, яка і проводить ці відповідні слідчі дії. А охоронці лише фіксують це на відеокамерах, надають свідчення, тощо. Тобто вони можуть лише запропонувати показати свої особисті речі, ви можете відмовитися, не залежно від того, чи вкрали ви щось, чи ні, ви можете відмовитися і самостійно викликати поліцію або чекати, поки охоронці викличуть поліцію або відпустять вас.

Тобто якщо при виході з каси супермаркету підходить охоронець і просить оглянути навіть сумку, рюкзак, я можу погодитися, але треба викликати поліцію?

— Звичайно. Ви можете взагалі відмовитися від цього. Тоді, якщо ви дійсно щось вкрали, тобто завдали шкоди цьому закладу, вони самі викликають поліцію, до цього часу просять вас не виходити за межі закладу, ви всі очікуєте на прибуття поліції, тоді проводиться огляд ваших речей. Ви також можете показати, що у вас знаходиться в ваших особистих речах, пакеті, тощо, і піти, якщо в них немає того, за що ви не платили.

Я можу не очікувати на поліцію і відмовитися від обшуку?

— Тут така ситуація, що так само, охоронці не мають права вас затримувати. Тому що вони здійснюють лише, вони працюють в торговельному закладі, і будь-які дії щодо затримання і ненадання вам виходу із приміщення — це є перевищення їх повноважень. Тобто дійсно ви можете вийти. Потім вони викликають поліцію, поліція за відеозаписами вже встановлює, що це була за особа, і має вчинити певні дії для того, щоб вас знайти і притягнути до відповідальності. Тобто закрити двері і змусити вас перебувати в приміщенні до прибуття поліції охоронці права не мають.

Яка відповідальність в охоронців за перевищення службових повноважень? Miroslav Oleshko / Facebook Порошенко в супермаркете: видео взорвало сеть

— В залежності від того, що вони зробили. Це може мати наслідком звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності, тому що є певні посадові інструкції, які в даному випадку були порушені. Тому їх може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Можливо, їх штрафують. Це вже залежить від трудового контракту, який укладений між охоронцем та супермаркетом. Якщо вже були вчинені кримінально-карані діяння, то постраждала особа може звернутися до поліції щодо відкриття кримінального провадження відносно такої особи, і її вже буде притягнуто до відповідальності в судовому порядку.

А якщо охоронці утримували відвідувача силою?

— На жаль, нічого не можна зробити, коли утримують силою, треба викликати поліцію. Тому що це протиправні дії відносно вас, ви маєте право викликати поліцію.

Якщо затриманим школяркам не дозволяли навіть подзвонити батькам, про яку поліцію тоді йдеться?

— Треба в майбутньому таким дітям не відходити від натовпу. Тому що, зрозуміло, при свідках вони будуть поводити себе інакше. Телефонувати батькам за першої ж нагоди. Якщо не можете зателефонувати батькам чи батьки не відповідають, телефонувати до поліції. Необхідно розуміти, що жодна особа, якщо ми кажемо про дітей, не може нічого проводити відносно дітей до прибуття батьків. Навіть якщо це — поліція. Тому що за дії неповнолітніх дітей відповідальність несуть батьки. І саме тому і будь-які дії проводяться лише після виклику батьків та встановлення цих осіб. Зрозуміло, що в дітей немає паспортів, тому вони не можуть довести ані свій вік, ані хто є їх батьки, де вони проживають, як з ними зв'язатися.

Як порадити себе поводити батькам, якщо їх дитину подібним чином затримали в супермаркеті, обшукують? Чи правильно зробили батьки школярок, що приїхали на місце події, викликали поліцію?

— Звичайно, це — найлогічніший вихід. Тому що це — місце злочину, яке було вчинене відносно їх дітей. Вони прибули на це місце злочину, викликали поліцію, поліція змогла зафіксувати, взяти записи, відеозаписи, взяти показання від охоронців, можливо, інших свідків, які були на місці, якщо такі були. І вже мають проводити слідство. Я ще читала звернення мами однієї з дівчинок, вона казала, що слідчий нічого не робить. В такому випадку необхідно скаржитися до суду по кожній дії, якщо, наприклад, він не вносить певні записи до ЄРДРЮ, вимагати в судовому порядку або оскаржити іншу бездіяльність чи протиправні дії, скаржитися до прокуратури. В даному випадку ми ще кажемо про недбале відношення саме слідчого до виконання ним своїх обов'язків. В цьому випадку є куди скаржитися, є суд, прокуратура. Можливо, необхідно звернутися в цьому разі і до представників телебачення тощо, тому що ми знаємо, що коли привертають увагу до ситуації, то і представники влади починають працювати інакше.

Яка відповідальність за все, що відбувалося, у того ж супермаркету "Ашан"?

— Безпосередню відповідальність дійсно несуть ті охоронці, які вчинили протиправно відносно дівчат. Тим не менше, оскільки це було в закладі "Ашан", батьки мають право позиватися про відшкодування завданої моральної шкоди, адже саме вони уклали договір із некомпетентними особами. І вже "Ашан", якщо в судовому порядку буде встановлено нанесення такої шкоди, відшкодовано, буде звертатися до охоронної організації для того, щоб вона відшкодувала ті кошти, які були сплачені внаслідок задоволення вимог батьків.

На яку суму можна розраховувати при відшкодуванні моральної шкоди?

— Немає якогось певного механізму чи формули. Ми можемо вказати і мільйон гривень. І вже в кожному конкретному випадку суд її буде зменшувати, якщо вважатиме, що вона є завеликою. В кожній конкретній справі суми бувають різними. Зазвичай суди зменшують, тобто мільйонна шкода в Україні — я взагалі не знаю таких випадків, щоб дійсно рішення потім не було скасоване про стягнення декількох мільйонів моральної шкоди. Зазвичай, це тисячі гривень, можливо, 10-20 тисяч, дивлячись на те, яких саме страждань потім зазнала особа. Якщо дитина перебуватиме, наприклад, деякий час на лікуванні у психолога, це впливатиме на ситуацію. Якщо буде встановлено висновком лікаря, що порушено сон, увагу чи спокій, це все впливатиме і може збільшувати розмір компенсації.

Якщо охоронці чітко бачать, що людина щось справді краде, а людина не хоче залишатися до прибуття поліції? Що можуть зробити охоронці для охорони майна супермаркету? РИА Новости Украина Все, что плохо лежит. Что крадут в украинских супермаркетах

— Дійсно, вони мають вжити всіх можливих заходів для того, щоб встановити особу, однак якщо ж особа йде з приміщення, то викликають поліцію, і вже поліція встановлює за відеозаписом певних свідків, їх опитують і намагаються визначити, хто це був, і по гарячих слідах зловити цього злочинця. Однак, примушувати особу залишатися в приміщенні чи демонструвати свої документи охоронці самостійно не можуть. Для цього в супермаркетах і є кімнати поліції, де є уповноважені державою особи, які мають право проводити перевірку особи, оглядати речі. Якщо ж поліціянтів немає, тоді охоронці самостійно цього зробити не можуть, і, на жаль, якщо особа піде, то лише вже поліція потім по відеозаписах щось зможе зафіксувати і встановити.

Є скарги, що в одному з розважальних центрів Києва є басейн, де при вході обшукують усі сумки, навіть у дітей. Це законно?

— Ні. Обшук так само, огляд речей, може проводитися виключно представниками поліції, однієї статі, якщо це огляд — особистий, тобто жінок мають оглядати лише жінки. Однак, ми розуміємо, що це — приватний заклад, і якщо ми відмовимося від їх умов, нам заборонять проходити далі. Ми можемо відмовитися, однак ми матимемо наслідком той факт, що нас не допустять до цього басейну. Ми самі обираємо. Примусово нас оглянути ніхто не може.

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Напомним, адвокат Виктор Овсянников в эфире "ГС" рассказал, что в магазинах бывают ситуации, когда посетителям подбрасывают вещи. Он подчеркнул, что обыск работниками охранных организаций или магазинов — запрещен законом.