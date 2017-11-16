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    Общество

    Издание "Вести" сообщило об обысках в редакции

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    Гужва: дело экс-редактора "Вестей" (48)

    (обновлено: )2720
    Правоохранители сообщили, что целью их визита является опись имущества. По заявлению редакции, они не предоставили документов. Сотрудники редакции опасаются, что происходящее может отразиться на их работе.
    Издание Вести сообщило об обысках в редакции
    "Вести"

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Редакция интернет-издания "Вести" сообщила, что в ее офисе правоохранители проводят обыск с целью описи имущества.

    "В редакцию… 16 ноября нагрянули сотрудники военной прокуратуры и Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений", — говорится в сообщении.

    Правоохранители сообщили, что целью их визита является опись имущества. По заявлению редакции, они не предоставили документов. Сотрудники редакции опасаются, что происходящее может отразиться на их работе.

    Обыск в офисе Вестей
    facebook.com/artem.shevchenko.9
    Обыски в холдинге "Вести" и "маски-шоу" в центре Киева
    Ранее заместитель генпрокурора Украины Анатолий Матиос сообщил, что арестованное имущество экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко передано в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными посредством коррупционных преступлений; среди этих активов — и помещения редакции "Вести". По словам Матиоса, "Вести" должно теперь согласовывать условия использования помещений редакции с нацагентством.

    В "Вестях" сообщили, что договор аренды помещения был рассчитан на долгосрочный период, так как работа редакций предусматривает сложный технологический процесс, функционирование мультимедийного ньюзрума, двух студий прямоэфирного вещания, оснащенных специальным оборудованием.

    Ранее "Вести" заявили, что расценивают все проиходящее как "расправу с неугодными СМИ, которые не вторят провластной риторике и не боятся указывать чиновникам на их ошибки".

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