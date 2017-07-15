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15.07.201704:32
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    Как силовики покидали здание медиа-холдинга "Вести"

    Тема:

    Дело Клименко и обыски в "Вестях" (172)

    11
    Обыск в холдинге Вестей завершен, силовики покинули здание
    Обыск в холдинге Вестей завершен, силовики покинули здание
    Обыск в холдинге Вестей завершен, силовики покинули здание
    Обыск в холдинге Вестей завершен, силовики покинули здание
    Обыск в холдинге Вестей завершен, силовики покинули здание
    Обыск в холдинге Вестей завершен, силовики покинули здание
    Обыск в холдинге Вестей завершен, силовики покинули здание
    Обыск в холдинге Вестей завершен, силовики покинули здание
    Обыск в холдинге Вестей завершен, силовики покинули здание
    Обыск в холдинге Вестей завершен, силовики покинули здание
    Обыск в холдинге Вестей завершен, силовики покинули здание
    Обыск в холдинге Вестей завершен, силовики покинули здание
    Обыск в холдинге Вестей завершен, силовики покинули здание
    Обыск в холдинге Вестей завершен, силовики покинули здание
    Обыск в холдинге Вестей завершен, силовики покинули здание
    Обыск в холдинге Вестей завершен, силовики покинули здание
    Обыск в холдинге Вестей завершен, силовики покинули здание
    Обыск в холдинге "Вестей" завершен, силовики покинули здание
    Facebook Богдана Приходько
    Обыск в холдинге Вестей завершен, силовики покинули здание
    Обыск в холдинге "Вестей" завершен, силовики покинули здание
    Facebook Богдана Приходько
    Обыск в холдинге Вестей завершен, силовики покинули здание
    Обыск в холдинге "Вестей" завершен, силовики покинули здание
    Facebook Богдана Приходько
    Обыск в холдинге Вестей завершен, силовики покинули здание
    Обыск в холдинге "Вестей" завершен, силовики покинули здание
    Facebook Богдана Приходько
    Обыск в холдинге Вестей завершен, силовики покинули здание
    Обыск в холдинге "Вестей" завершен, силовики покинули здание
    Facebook Богдана Приходько
    Обыск в холдинге Вестей завершен, силовики покинули здание
    Обыск в холдинге "Вестей" завершен, силовики покинули здание
    Facebook Богдана Приходько
    Обыск в холдинге Вестей завершен, силовики покинули здание
    Обыск в холдинге "Вестей" завершен, силовики покинули здание
    Facebook Богдана Приходько
    Обыск в холдинге Вестей завершен, силовики покинули здание
    Обыск в холдинге "Вестей" завершен, силовики покинули здание
    Facebook Богдана Приходько
    Обыск в холдинге Вестей завершен, силовики покинули здание
    Обыск в холдинге "Вестей" завершен, силовики покинули здание
    Facebook Богдана Приходько
    Обыск в холдинге Вестей завершен, силовики покинули здание
    Обыск в холдинге "Вестей" завершен, силовики покинули здание
    Facebook Богдана Приходько
    Обыск в холдинге Вестей завершен, силовики покинули здание
    Обыск в холдинге "Вестей" завершен, силовики покинули здание
    Facebook Богдана Приходько
    Обыск в холдинге Вестей завершен, силовики покинули здание
    Обыск в холдинге "Вестей" завершен, силовики покинули здание
    Facebook Оксаны Омельченко
    Обыск в холдинге Вестей завершен, силовики покинули здание
    Обыск в холдинге "Вестей" завершен, силовики покинули здание
    Facebook Оксаны Омельченко
    Обыск в холдинге Вестей завершен, силовики покинули здание
    Обыск в холдинге "Вестей" завершен, силовики покинули здание
    Facebook Оксаны Омельченко
    Обыск в холдинге Вестей завершен, силовики покинули здание
    Обыск в холдинге "Вестей" завершен, силовики покинули здание
    Facebook Оксаны Омельченко
    Обыск в холдинге Вестей завершен, силовики покинули здание
    Обыск в холдинге "Вестей" завершен, силовики покинули здание
    Facebook Оксаны Омельченко

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    Обыск в холдинге "Вестей" завершен, силовики покинули здание

    Следственные действия полиции и военной прокуратуры в холдинге "Вести Масс-Медиа" завершены, сообщила главред газеты "Вести" Оксана Омельченко на своей странице в Facebook. Часть сотрудников издания уже смогла покинуть здание холдинга.

    "Итоги сегодняшнего дня, вернее уже ночи. Налетчики ушли в половине четвертого утра, прихватив с собой по экземпляру газеты. В офисе раскуроченый потолок, куча мусора и разбитый сейф. Испугались мы? Нет, абсолютно. Выйдет ли в понедельник газета? Да! Сайт будет работать и радио вещать! Мы не сдаемся!", — написала Омельченко.

    Читайте также: "Вести" и маски-шоу в центре Киева: "Гулливер" в окружении спецназа

    Ранее сообщалось, что сотрудники Национальной полиции и Главной военной прокуратуры проводили следственные действия в столичном бизнес-центре "Гулливер". Руководство обысками осуществлял главный военный прокурор Анатолий Матиос.

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