"Вести" отказались выезжать из своего офиса в центре Киева

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КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Издание "Вести" не намерено освобождать свой офис в бизнес-центре "Гуливер" в центре Киева и будет отстаивать свое право на аренду помещений, говорится в опубликованном в пятницу заявлении издания.

В пятницу заместитель генпрокурора Украины Анатолий Матиос сообщил, что арестованное имущество экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко передано в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными посредством коррупционных преступлений; среди этих активов — и помещения редакции "Вести". По словам Матиоса, "Вести" должно теперь согласовывать условия использования помещений редакции с нацагентством.

В "Вестях" сообщили, что договор аренды помещения был рассчитан на долгосрочный период, так как работа редакций предусматривает сложный технологический процесс, функционирование мультимедийного ньюзрума, двух студий прямоэфирного вещания, оснащенных специальным оборудованием.

"Изменение условий аренды приведет к срыву производственного процесса, что расценивается как препятствование журналистской деятельности. Именно поэтому медиахолдинг не намерен покидать офис и будет отстаивать свое право и условия аренды в БЦ "Гулливер", — говорится в заявлении издания.

"Вести" расценивают действия прокуратуры как "расправу с неугодными СМИ, которые не вторят провластной риторике и не боятся указывать чиновникам на их ошибки".

В июле главная военная прокуратура совместно с Национальной полицией провели комплекс обысков в помещениях, принадлежащих Клименко, в том числе в медиа-холдинге "Вести".